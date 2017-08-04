Vallo della Lucania: anziano con femore rotto striscia in ospedale, video virale
di Redazione
04/08/2017
L’Asl di Salerno smentisce: si è steso a terra da soloUn anziano urlante che si trascina sul pavimento di una corsia di ospedale, lamentandosi per il fatto che no ce la fa più a non bere e non mangiare. E’ il video virale e veramente scioccante che si sta diffondendo in queste ore, condiviso dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, un anziano con un femore rotto pare che non venga operato e si deve trascinare per terra. Il paziente del nosocomio salernitano protesta per il trattamento ricevuto, anche perché pare che gli avrebbero imposto il digiuno preoperatorio, ma senza poi effettuare l’operazione.
Anziano steso a terra femore rotto, la difesa della Asl di SalernoLa causa del rinvio dell’operazione è da imputare alla carenza di personale della struttura di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, che avrebbe spinto l’equipe operatoria a concentrarsi sui casi urgenti. Si può tenere una persona anziana con frattura in attesa per ben otto giorni di una operazione di routine? Di solito, un intervento del genere andrebbe garantito entro 48 ore, anche perché il ricovero costa. La struttura è finita nel mirino della Magistratura per la morte di Francesco Mastrogiovanni, il maestro ricoverato per un TSO e morto per il trattamento ricevuto. Immediata la replica della Asl di Salerno al video virale del consigliere Borrelli: in pratica, il paziente si sarebbe disteso a terra volontariamente ritenendo di dover essere sottoposto a trattamento chirurgico urgente di protesizzazione di anca, non veniva preparato per l’intervento, una operazione inutile per la diagnosi del soggetto in quanto era affetto da sciatalgia destra. E come conferma, i parenti del paziente in questione riferiscono che è ansioso e ipocondriaco, e in altre occasioni ha avuto un comportamento arbitrario con manifestazioni eclatanti, anche per piccoli problemi di salute. E’ bastato l’intervento del medico per tranquillizzarlo e farlo rimettere a letto.
