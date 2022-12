Danny Blind non è più un giocatore dell’Ajax: rescissione del contratto dopo 23 anni

Danny Blind non è più un giocatore dell’Ajax; l’olandese, tra i protagonisti nelle file della nazionale Orange negli ultimi mondiali di calcio giocati, ha trascorso ben 23 anni della sua vita e della sua carriera nella formazione olandese in Eredivisie, figurando tra i calciatori più importanti ed eclettici che si siano mai distinti sia nell’ambito della squadra in questione, sia per quel che concerne il campionato olandese stesso; a seguito di 23 anni Danny Blind ha deciso di rescindere il contratto con il club.

Il primo trasferimento di Danny Blind al Manchester United

Si tratta in realtà del secondo abbandono da parte del difensore e centrocampista che, dal 2014 al 2018, aveva all’interno del Manchester United; Danny Blind è un difensore classe 1980 che, nel corso della sua carriera è sempre apparso particolarmente eclettico in virtù delle sue qualità che gli hanno permesso di ottenere grande valore, non soltanto dal punto di vista difensivo, ma anche in quanto centrocampista, in virtù di una buona propensione al gol e di un potenziale offensivo che gli è stato sempre riconosciuto. Il difensore olandese ha giocato all’interno dell’Ajax, una delle formazioni più rappresentative all’interno del calcio olandese e delle competizioni internazionali, a partire dal 1995.

23 anni nell’Ajax: Danny Blind rescinde il contratto con i Lancieri

La prima avventura con l’Ajax per Danny Blind c’è stata dal 1995 al 2014 quando, in virtù delle grandissime prestazioni offerte ai Mondiali in Brasile, il difensore è stato acquistato dal Manchester United.

L’avventura inglese per Danny Blind si è risolta nel 2018, quando il difensore e centrocampista ha fatto ritorno al Ajax; con i Lancieri Blind ha giocato nuovamente dal 2018 al 2022, imponendosi in quanto uno dei difensori più rappresentativi della sua generazione calcistica, nonostante i problemi cardiaci che l’hanno obbligato a indossare un pacemaker. Non avendo mai deluso le aspettative, neanche dal punto di vista umano, Blind lascia sicuramente il club con grande stile, essendo stato salutato calorosamente dalla piazza e dalla società con un post in cui è stato ringraziato per il suo apporto.