“Daredevil: Born Again”, Jon Bernthal ritorna ad interpretare The Punisher

Jon Bernthal torna ai Marvel Studios per rivestire i panni di Frank Castle, alias The Punisher, nella serie “Daredevil: Born Again”, in uscita su Disney Plus.

Secondo fonti di The Hollywood Reporter, Jon Bernthal sta per tornare al suo ruolo più punitivo. L’attore rivestirà i panni di Frank Castle, alias l’antieroe The Punisher, in “Daredevil: Born Again”, la serie dei Marvel Studios per Disney Plus.

Jon Bernthal si unisce così ai colleghi Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, la cui partecipazione nella nuova serie che racconta le vicende del Diavolo di Hell’s Kitchen era già stata confermata. Charlie Cox interpreta il protagonista Matt Murdock, l’avvocato che durante la notte veste i panni dell’eroe Daredevil. Vincent D’Onofrio interpreta invece il principale antagonista di Daredevil, Wilson Fisk alias Kingpin.

Le riprese della nuova serie dovrebbero iniziare a New York questo mese (marzo 2023). Gli sceneggiatori e produttori esecutivi sono Matt Corman e Chris Ord. “Daredevil: Born Again”, a differenza delle altre serie Marvel uscite fino ad ora, che contano in genere sei o nove episodi per stagione, conterà ben 18 episodi.

Un’altra differenza importante per i fan del Diavolo di Hell’s Kitchen, è la conferma del fatto che nel passaggio da Netflix a Disney, la serie non perderà i suoi elementi violenti e crudi. Resterà quindi un titolo vietato ai minori, uno dei primi per la Marvel di Disney (insieme al prossimo film di Deadpool).

“Daredevil: Born Again”: il ritorno dei personaggi principali

Sembrava che Jon Bernthal e i suoi colleghi avessero chiuso con la Marvel. Tuttavia, all’inizio del 2021, il presidente degli Studios, Kevin Feige, ha riferito a The Hollywood Reporter che considerava i personaggi della serie Netflix ancora in gioco, e alla fine dello stesso anno fu rivelato che Charlie Cox aveva preso parte al film record di incassi “Spider-Man: No Way Home”, e dopo anche alla serie “She-Hulk”. Vincent D’Onofrio, invece, ha fatto il suo ritorno nella serie “Hawkeye”, incentrata sull’Avenger Occhio di Falco.

Sia Cox che D’Onofrio saranno ovviamente personaggi chiave in “Daredevil: Born Again”, al cui cast si è aggiunto anche Jon Bernthal, che rivestirà i panni dell’antieroe The Punisher.

Tuttavia, non è previsto il ritorno di altri attori della serie Netflix “Daredevil”. Deborah Ann Woll ed Elden Henson, che interpretavano rispettivamente i personaggi secondari Karen Page e Foggy Nelson, non sono nell’appello per la nuova serie Marvel, non è chiaro se i loro personaggi verranno interpretati da altri o eliminati dalla storia.