“Shazam! Fury of the Gods”: flop al botteghino, solo 30,5 milioni negli USA

“Shazam! Fury of the Gods” ha debuttato al botteghino nazionale degli Stati Uniti con soli 30,5 milioni di dollari: si tratta di una delle peggiori aperture per un titolo del DC Cinematic Universe, compresi anche i film rilasciati durante la pandemia da Covid-19.

Il nuovo film DC è stato proiettato in 4.071 sale cinematografiche degli Stati Uniti, eppure i suoi incassi al botteghino nel primo fine settimana di uscita sono stati di molto inferiori a quelli registrati nel 2019, quando è uscito il primo film di “Shazam!”, che ha totalizzato a livello nazionale 53,5 milioni di dollari.

Si tratta non solo del peggior debutto per un film del DC Cinematic Universe (comprendendo, come detto, anche il periodo pandemico in cui gli incassi sono stati inevitabilmente inferiori), ma è in generale uno dei peggiori inizi per un film su un supereroe primario di Hollywood.

Il monitoraggio delle prevendite dei biglietti aveva suggerito che “Shazam! Fury of the Gods” avrebbe potuto incassare almeno 35 milioni di dollari nel suo primo fine settimana nelle sale. Altri credevano che avesse anche la possibilità di arrivare a 40 milioni di dollari. Nessuna di queste ipotesi si è realizzata.

Il punteggio del sequel di Shazam stabilito dalla critica di Rotten Tomatoes è del 54%, ben lontano dal 90% ottenuto dal primo film del 2019. Inoltre, “Shazam! Fury of the Gods” ha ricevuto un CinemaScore B+, più modesto rispetto alla A ottenuta per “Shazam!” (2019).

“Shazam! Fury of the Gods” è il dodicesimo capitolo del DC Extended Universe, ed è il primo ad essere rilasciato da quando il presidente della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha contattato James Gunn (da poco confermato come regista e sceneggiatore del prossimo film di Superman) e il produttore del franchising di “Shazam!”, Peter Safran, per gestire i DC Studios e progettarne una revisione completa.