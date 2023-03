Eurovision, “Due Vite” di Mengoni dovrà essere tagliata: come cambia la canzone

Il regolamento dell’Eurovision Song Contest prevede che le canzoni debbano durare massimo tre minuti. Perciò, “Due Vite” di Marco Mengoni dovrà essere tagliata. Ecco come cambierà il testo.

Eurovision, “Due Vite” di Mengoni dovrà essere tagliata

Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023 e pertanto rappresentate dell’Italia all’Eurovision Song Contest, ha da poco confermato che porterà sul palco della kermesse canora europea il brano “Due Vite”.

Sebbene spesso gli artisti decidano di portare all’Eurovision la stessa canzone con cui hanno vinto Sanremo, la scelta non è scontata. Mengoni era aperto ad ogni possibilità: dal tradurre il brano in inglese a cambiarlo del tutto. Infine, ha scelto di cantare “Due Vite” così come la conosciamo e amiamo.

Tuttavia, la canzone non potrà partecipare all’Eurovision Song Contest così com’è, senza alcuna modifica. Il regolamento della competizione prevede che tutte le canzoni in gara non possono durare più di tre minuti.

“Due Vite” di Marco Mengoni, nella sua versione originale, ha una durata di 3 minuti e 45 secondi. Perciò, sarà necessario tagliare ben 45 secondi di canzone, con inevitabili modifiche del testo.

Come cambia “Due Vite” in vista dell’Eurovision Song Contest

Quindi, per poter partecipare con “Due Vite” all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà nel mese di maggio a Liverpool, è stato necessario accorciare la canzone di almeno 45 secondi.

Il taglio ha riguardato la prima strofa, il primo ritornello e anche il finale della canzone.

Nello specifico, dalla prima strofa sono stati rimossi i seguenti versi:

“Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese”

Nel primo ritornello Mengoni non canterà più:

“E tu non dormi

E dove sarai? Dove vai?

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse e gli schiaffi, gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita”

E infine, via anche la ripetizione finale di “due vite”.

Il primo taglio riduce la lunghezza del brano di 16 secondi, stessa cosa per il secondo taglio, per un totale di 32 secondi. Mentre la mancata ripetizione del “due vite” finale consente di ridurre la canzone di altri 13/14 secondi.

Complessivamente sono stati tagliati tra i 45 e i 46 secondi, e “Due Vite” nella versione dell’Eurovision Song Contest dura esattamente tre minuti, se non un po’ meno.