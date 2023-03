Manutenzione montascale, così l’impianto rimane efficiente e sicuro

Un montascale è una delle soluzioni più gettonate e utilizzate negli ambiti domestici, ma non solo, per facilitare i movimenti delle persone che hanno delle disabilità e non riescono a camminare, piuttosto che delle persone anziane, che hanno notevoli problemi a deambulare.

Proprio in virtù dell’uso così importante che viene fatto di un simile impianto, è fondamentale provvedere con la massima attenzione alla sicurezza del montascale, che dipende molto dall’attività di manutenzione. Indipendentemente che si tratti di una semplice poltroncina realizzata per le esigenze degli anziani, piuttosto che di un servoscala per persone con disabilità, l’attività di manutenzione riesce a garantire sempre il più alto livello di sicurezza ed efficienza possibili. Per questo serve affidarsi solo a ditte specializzate e competenti; in tal senso, Everest è il tuo riferimento per la produzione e manutenzione di montascale su misura ad Abbiategrasso: soluzioni sicure e personalizzate per la mobilità in casa.

Cos’è la garanzia di un montascale

Spesso e volentieri, si è soliti fare un bel po’ di confusione tra i termini garanzia e manutenzione, in relazione a un montascale. Cominciamo con un approfondimento sulla garanzia di un montascale, che nella maggior parte dei casi si estende per un periodo che va da 12 fino a 24 mesi. Chiaramente, tale dato varia in base a quanto è previsto dal contratto di acquisto. Nell’intera durata di cui stiamo parlando, ecco che qualora dovessero insorgere dei malfunzionamenti, ma anche dei guasti, all’intero impianto, ecco che si potrà ricevere un intervento di riparazione, ma anche di sostituzione, in via del tutto gratuita dei componenti usurati, sfruttando lo stesso servizio di assistenza che è stato suggerito dal venditore.

L’attività di manutenzione ordinaria di un montascale

Quando si parla invece di manutenzione ordinaria di un montascale, si fa riferimento a un tipo di intervento che può essere svolto anche nel corso del periodo in cui l’impianto si trova ancora in garanzia. Detto questo, un intervento del genere non comporta alcun diritto a fare richiesta per ottenere successivamente degli interventi svolti in via gratuita. In ogni caso, l’attività di manutenzione riveste un’importanza focale per tutti coloro che abitano nella struttura dove è montato, visto che rappresenta una vera e propria garanzia di tutela e sicurezza che il macchinario funzioni sempre in modo corretto.

L’attività di verificare dell’impianto, in base a quanto è previsto dalla legge, deve essere svolta con cadenza biennale. Come si può facilmente intuire, la manutenzione di un impianto del genere necessita di apposite competenze. Di conseguenza, il proprietario del montascale non può pensare di eseguirla in proprio, ma dovrà per forza di cose affidarsi a una delle tante ditte specializzate in questo settore. A dire la verità, piuttosto di frequente sono i medesimi marchi che costruiscono i montascale che mettono a disposizione della clientela dei veri e proprio contratti di manutenzione, che chiaramente si rivolgono in maniera specifica alle caratteristiche dell’impianto in questione.

La manutenzione obbligatoria

Tutti i vari impianti di montascale devono subire degli specifici interventi di manutenzione ordinaria obbligatoria. È necessario, in ogni caso, seguire quanto è previsto dalla legge attualmente in vigore, ovvero il DPR n. 214 del 2010.

In base a quanto è previsto dal decreto, ecco che il proprietario del montascale, oppure anche il legale rappresentante dell’immobile, come può essere l’amministratore di condominio, dove è avvenuta l’installazione dell’impianto, devono necessariamente svolgere delle attività di manutenzione con cadenza regolare e costante, tenendo conto che la verifica dell’impianto deve avvenire, come detto prima, ogni due anni.

Nel corso dell’attività di manutenzione necessaria, serve inevitabilmente verificare tutte le varie componenti del montascale. Nel caso in cui si dovesse rilevare qualsiasi tipo di malfunzionamento, ecco che il componente deve essere sostituito. Di solito, si tratta di problematiche legate all’usura, che andrebbero a incidere negativamente sul funzionamento di tutto l’impianto. È chiaro che, una volta che la garanzia è scaduta, tutte le spese di sostituzione devono essere sopportate da chi è proprietario dell’impianto.