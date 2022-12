OnePlus 11, a gennaio la presentazione in Cina: caratteristiche e specifiche tecniche

Il 4 gennaio del 2023 sarà una giornata particolarmente importante per la Cina e per il mercato della telefonia mondiale, dal momento che il nuovo OnePlus 11 debutterà ufficialmente all’interno del mercato cinese, anche se in anteprima. Sarà possibile, da parte degli addetti ai lavori, scoprire tutto ciò che c’è da sapere a proposito delle caratteristiche tecniche e delle specifiche di uno smartphone pronto a rivoluzionare la fascia alta della telefonia, per mezzo delle sue caratteristiche e di specifiche che si preannunciano essere top di gamma. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito delle anticipazioni, relativamente alle caratteristiche del nuovo OnePlus 11, il cui lancio mondiale è previsto per il 7 febbraio 2023.

Il debutto mondiale del nuovo OnePlus 11

Il nuovo OnePlus 11 debutterà ufficialmente il 7 febbraio 2023 a livello globale, nello stesso mese in cui sarà possibile anche osservare l’uscita del nuovo smartphone top di gamma della Samsung, che arricchisce la sua serie Galaxy S23. Si tratta, quindi, di una competizione particolarmente accesa per quel che concerne il mercato della telefonia.

In Cina, però, ci sarà l’anteprima mondiale del nuovo OnePlus 11, in virtù del debutto il 4 gennaio che preannuncia un 2023 sicuramente molto importante dal punto di vista tecnologico. Per quanto il lancio sia particolarmente atteso, in realtà, non svelerà molto, dal momento che tutte le specifiche e le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone sono già ampiamente conosciute a livello globale.

Le caratteristiche e le specifiche tecniche del nuovo OnePlus 11

A questo punto, non resta che prendere in esame alcune delle caratteristiche tecniche del nuovo OnePlus 11; in particolar modo, il processore sarà il Qualcomm Snapdragon 8 di seconda generazione, che garantisce sicuramente un grandissimo investimento dal punto di vista della funzionalità dello smartphone in questione. OnePlus fa continuare la sua collaborazione con Hasselwald, per quanto riguarda la qualità della fotocamera che risulta essere, dunque, ancora una volta top di gamma.

Per quel che concerne le altre specifiche tecniche, invece, si è già sicuri del comparto relativo all’hardware, con 12 GB di RAM e uno spazio di archiviazione fino a 512 GB, caratterizzati dallo spazio di archiviazione UFS 4.0. Il sistema operativo sarà Android 13, gli aggiornamenti gestiti per il miglioramento dell’intelligenza artificiale, oltre che per le funzionalità migliori della fotocamera, l’implementazione della velocità 5G e il miglioramento grafico grazie al supporto ray tracing. Il lancio mondiale prevede, accanto allo smartphone, anche la presenza, in sede di presentazione, dei nuovi auricolari Buds Pro 2.