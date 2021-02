Demi Lovato rivela: “Dopo l’overdose ho avuto tre ictus”. I particolari

Tre ictus e un infarto dopo l’overdose avuta nel 2018: questa la rivelazione choc rilasciata da Demi Lovato nel documentario ‘Dancing with the Devil’ in arrivo a marzo.

Demi Lovato racconta il difficile momento

Demi Lovato racconta il difficile momento che ha vissuto in quel 24 luglio 2018 quando fu ritrovata a terra nella sua casa hollywoodiana. La cantante, dopo essere andata in overdose di eroina, ha avuto tre ictus e un infarto. Esperienze devastanti, che hanno portato la diva a raccontarsi attraverso una docuserie.

Il documentario si intitola ‘Dancing with the Devil’ e arriverà a marzo 2021 su Youtube Originals. Parla di salute mentale e delle dipendenze e su come è importante vivere in maniera sana e corretta. La 28enne ricorda, in un trailer del documentario pubblicato sui suoi profili social, quando è stata ricoverata in ospedale e dell’immagine della sua mano dove era infilata una flebo con una fascia ospedaliera legata fino al polso dove è tatuata la sua data di nascita.

Ha cambiato per sempre la sua vita

Ha cambiato per sempre la sua vita quell’overdose che stava quasi per ucciderla. Nel trailer, la cantante spiega di come le sarebbero bastati solo 10 minuti in più per esser ritrovata morta. “…ora ho un danno cerebrale, non guido e ho difficoltà a leggere”, ha spigato l’idolo di molte teen-ager, “Per molto tempo ho avuto davvero molta difficoltà a leggere e ancora oggi fatico: la mia vista è sfocata e non posso guidare”.

La Lovato ha spiegato di quanto sia stato importante avere vicino e al suo fianco anche tutta la famiglia cominciando dalla madre, Dianna De La Garza, dal patrigno Eddie, dalla sorella maggiore Dallas di 33 anni e la sorellastra minore Madison. Il percorso di rehab è cominciato e la pop star scherza dicendo: “Ho avuto molte vite, come il mio gatto. Ora sono alla mia nona vita”.