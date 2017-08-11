Riki da record, il singolo Balla con me conquista YouTube in poche ore
di Redazione
11/08/2017
Riki, ovvero Riccardo Marcuzzo, sta vivendo davvero un estate d'oro sia da un punto di vista sentimentale che lavorativo. Recentemente l'ex concorrente di Amici ha dichiarato di essere ufficialmente fidanzato con una modella israeliana, anche se adesso appare Sara Daniele... In questo frangente però Riki conquista un nuovo record grazie al singolo Balla con me, riuscendo a conquistare YouTube in poche ore. Riki dopo Amici di Maria De Filippi 16 sta vivendo davvero un estate un importante, il suo singolo Polaroid è tra i più trasmessi nelle radio. In questo frange però per il cantante non sono mancate varie critiche. Diversi adulti infatti non hanno approvato il modo in cui Riki posa in foto con le sue fan, puntando così l'eccessivo contatto. In questo frangente però il ragazzo ha presentato sul web la sua nuova fidanzata, ovvero una modella israeliana Ella Ayalon... Nel corso delle ultime ore uno scatto con Sara Daniele ha fatto parecchio discutere, dato che tra i due potrebbe esserci qualcosa in più di una banale amicizia. Riki però ancora una volta ha deciso di non rispondere ne alle critiche e ne al gossip, concentrandosi sul suo nuovo record, relativo all'ultimo singolo. Qualche ora fa Riki ha letteralmente conquistato YouTube con la canzone Balla con me, il video in poco più di tre ore ha totalizzato otre 50.000 visualizzazioni.
Riki presenta Balla con me, ma il video presenta alcune sorpreseRiki conquista YuoTube grazie al video del nuovo singolo dal nome Balla con me... Ma è tutto merito suo o dell'amico Andreas Muller? Il videoclip della canzone infatti si è rivelato un vulcano di sorprese grazie all'apparizione del vincitore di Amici 16, Andrea Muller ma non solo. Nel video della canzone Balla con me appare proprio la modella israeliana Ella Ayalon. Quindi tra i due la love story continua?
