Desirée Popper gossip news: perché ha abbandonato il Trono Classico

di Redazione 11/05/2017

Il Trono Classico di quest’anno è caratterizzato dagli abbandoni: l’ultimo in ordine temporale è quello d Desirée Popper, visto che secondo le ultime gossip news provenienti dalle anticipazioni dell’ultima registrazione del programma condotto da Maria De Filippi, pare che la tronista abbia abbandonato il Trono definitivamente. Perché lo ha fatto e soprattutto, come hanno reagito i suoi corteggiatori, Mattia Marciano in primis? Tutto il pubblico presente nel pomeriggio agli studi Elios a Roma era in trepidante attesa per conoscere la scelta di Luca Onestini, ma è stata Desirée Popper a rubare la scena per qualche secondo, annunciando che abbandonava il Trono Classico di Uomini e Donne. Secondo le ultime gossip news trapelate in queste ore dal sito NewsUeD e dalla sua talpa, dopo la scelta Maria De Filippi ha fatto partire delle immagini del dopo puntata in cui ai corteggiatori veniva recapitato un biglietto in cui c’era scritto che non ci sarebbero state esterne e che la ragione sarebbe stata spiegata loro in studio. L’ex gieffina, a poche settimane dalla pausa estiva di Uomini e Donne, ha deciso di lasciare il Trono Classico senza una scelta per un motivo che suona più come una giustificazione poco plausibile. Il motivo per cui Desirée Popper ha abbandonato il Trono Classico di Uomini e Donne ha fatto infuriare non poco il corteggiatore Mattia Marciano: la brasiliana è approdata da Maria De Filippi per cercare l’amore, ma non sente nulla per nessuno dei ragazzi venuti a corteggiarla, visto che più come fidanzati li vede tutti come amici. Mattia non ci sta perché , manco a farlo apposta, la Popper è uscita in esterna solo con lui per capire quanto fosse profondo il suo sentimento per lei e cosa sarebbe potuto nascere tra loro: i due hanno trascorso una giornata a Capri, ma la ormai ex tronista, arrivata a casa, ha riflettuto ed è arrivata a questa conclusione. Anche Rosa Perrotta si è scagliata contro la brasiliana, la quale, per non sentire le critiche, ha salutato e se ne è andata per sempre.

