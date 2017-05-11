Temptation Island 2017 coppie, Sonia Lorenzini mette alla prova Manuele Mauti?
di Redazione
11/05/2017
Cominciano gli ultimi preparativi ufficiali per l'allestimento del cast di Temptation Island! Quali saranno le coppie che il prossimo giugno cercaranno di non cedere ai tentatori del reality più temputo di Mediaset? Nonostante manchino ancora diverse settimane alla messa in onda del programma ecco che arrivano alcuni rumors sui concorrenti... Sonia Lorenzini dunque sarebbe pronta a mettere alla prova Manuele Mauti? La nuova edizione di Temptation Island si preannuncia sempre più interessante e piena di rumors. Nell'arco delle settimane si è ipotizzata la partecipazione di alcuni personaggi parecchio discussi tra il 2016 e il 2017. Tra i probabili concorrenti di Temptation Island figurano i nomi di Giulia De Lellis e Andrea Damante, ma non solo... Il mondo dl gossip ha addirittura avanzato l'ipotesi secondo cui la coppia potrebbe essere tentata da una nemica molto particolare ovvero Asia Nuccetelli! Ma la coppia non potrebbe essere l'unica proveniente da Uomini e Donne presente al reality show... In queste ultime ore i rumors si sono concentrati su altre possibili coppie, tra cui Sonia Lorenzini e Manuele Mauti. La storia tra i due ragazzi, se ben ricordate, è nata in un clima di alta tensione per via del tronista Federico Piccinato con ui la Lorenzini avrebbe avuto di contatti prima della trasmissione. Dopo la scelta però, tra un ipotesi di crisi e l'altra, sembra che sia tornato il sereno. Sonia Lorenzini e Manuele Mauti pronti per Temptation Island? Secondo alcuni rumors Sonia Lorenzini e Manuele Mauti sono molto sicuri dei propri sentimenti al punto di mettersi realmente in gioco e scoprire quanto sia effettivamente forte il loro amore. Non è ancora ben chiaro però chi saranno i tentatori che disturberà il loro equilibrio di coppia, ma secondo il gossip potrebbe essere proprio l'ex corteggiatore Federico Piccinato.
