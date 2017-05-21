Home Salute Diabete: la lista dei sintomi

Diabete: la lista dei sintomi

di Redazione 21/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Rischio diabete? Ecco la lista dei sintomi che non dovete assolutamente sottovalutare. E' molto importante tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue e accorgersi dei sintomi qualora dovessero verificarsi sopra la soglia limite. Devono essere trattati da un medico ma sono facili da identificare anche da soli. Sono: aumento dell’appetito, problemi nervosi, minzione frequente durante la notte soprattutto, bocca asciutta, sete, impotenza, visione offuscata, guarigione lenta di ferite e tagli, difficoltà a mettere a fuoco, problemi digestivi, infezioni ricorrenti, aumento di peso e grasso della pancia in eccesso, problemi nervosi, aumento dell'appetito e infine pelle secca e prurito. Se avete un deficit di insulina allora il glucosio viene assorbito nel sangue. Ciò, se portato avanti per molto tempo, può condurre a problemi ai reni, nervi e occhi, che possono essere danneggiati in maniera permanente. Inoltre è stato scoperto un test del sangue che prevederà con anni di anticipo il diabete di tipo 1 detto comunemente diabete dei bambini perché nel 70% dei casi colpisce i giovanissimi. E' stato individuato un anticorpo nel nostro sangue che renderà disponibile presto un test e un vaccino contro il diabete di tipo 1. La scoperta dell'anticorpo apre nuove prospettive nell'uso scientifico dei nuovi farmaci e coinvolge le persone positive all'anticorpo in maniera tale che la malattia ritarderà ad arrivare e si eviterà l'assunzione di insulina a un numero sempre crescente di bambini in età pediatrica. Il test si basa su un semplice prelievo del sangue e i ricercatori stanno lavorando già per renderlo disponibile nel più breve tempo possibile.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp