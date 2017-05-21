Home Attualità Uomini e donne Anticipazioni, Gemma opinionista

Uomini e donne Anticipazioni, Gemma opinionista

di Redazione 21/05/2017

Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne hanno sempre dimostrato di amare molto Gemma Galgani e negli anni hanno costruito anche su di lei le fortune e gli ascolti del Trono Over. Ma quella che si annuncia per il futuro è una vera rivoluzione, sempre che il progetto vada in porto: dalla prossima stagione del dating show infatti la storica 'dama' torinese potrebbe sedersi al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionista del programma. L'anticipazione tv arriva dal settimanale 'Eva 3000' che lancia la possibile rivoluzione in corso a Uomini e Donne, Una decisione che sarebbe stata presa per evitare i continui scontri tra Gemma e Tina, arrivati ormai a livelli insostenibili come ha ammesso di recente anche la stessa Maria De Filippi che ha confessato come in sede di montaggio sia spesso costretta a tagliare interi segmenti della trasmissione che non possono essere trasmessi. Ma se la Galgani venisse affiancata a Tina e Gianni, come avviene con Jack Vanore nel Trono Classico, allora la musica potrebbe cambiare: alla donna non mancano certo le idee e i giudizi taglienti, ma con un nuovo ruolo entrerebbe meno in contrasto con la sua storica rivale e il pubblico non si lamenterebbe per il fatto che ormai tutto il Trono Over è incentrato su di lei. Al momento però sembra più una proposta che un'ipotesi concreta, anche perché Gemma è impegnata nella sua nuova storia d'amore con Marco Firpo che dopo un lungo periodo di riflessione e separazione tra i due è finalmente decollata. Accanto a lui la Galgani ha ritrovato il sorriso e presto la coppia potrebbe essere protagonista in prima serata su Canale 5 con una puntata speciale del Trono Over di Uomini e Donne.

