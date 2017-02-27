Isola dei Famosi 2017 anticipazioni nuova puntata, i naufraghi contro Raz e Moreno chi sarà eliminato?
di Redazione
27/02/2017
L'Isola dei Famosi 2017 come annunciato non andrà in onda stasera con la consueta puntata condotta da Alessia Marcuzzi, ma bensì martedì 28 febbraio 2017. Secondo però alcune anticipazioni relative alla nuova puntata tutti i naufraghi sarebbero contro Raz e Moreno, sarà effettivamente così?
Isola dei Famosi 2017 naufraghi: Raz Degan e Moreno contro tutti, cos'è successo con Eva Grimaldi?L'aria di guerra non vuole abbandonare l'Isola dei Famosi 2017... I protagonisti incontrastati di un duello senza fine sono proprio Moreno e il cattivo Raz. Dopo l'abbandono di Massimo Ceccherini, le accuse che Nancy Coppola a fatto a Moreno ecco una nuova dichiarazione di Eva Grimaldi contro Raz Degan "È stato cattivo con me, mi fa rabbia". Ma cosa sta succedendo tra i naufraghi? Al centro della nuova lite ci sarebbe la maschera da bagno che la redazione del programma aveva dato ai concorrenti sull'isola. L'errore di Degan sarebbe stato quella di non riporre la fatidica maschera al suo posto dopo averla utilizzata, nel frattempo però si sono verificate vale le giustificazioni di Giulio Base volte al tentativo di aiutare l'attore. Ovviamente i problemi non hanno lasciato neanche Moreno che si allontana sempre di più da Malena, vedendo così sciamare la possibilità di veder nascere un'affascinante storia d'amore.
Isola dei Famosi 2017 rumors, Raz Degani e Moreno saranno eliminati?Nel corso della nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2017 avremmo l'opportunità di scoprire la verità sui presunti insulti che Raz Degan avrebbe fatto alla moglie di Massimo Ceccherini, dato che questo sarà tra gli ospiti dello show ma non solo... Secondo alcuni rumors sembrerebbe infatti che la redazione abbia deciso di agire nei confronti di Raz Degan e Moreno che da una settimana non fanno altro che portar scompiglio. I due naufraghi verranno eliminati o messi solo in nomination?
Articolo Precedente
Dieta del supermetabolismo: come perdere 10 kg in un mese
Articolo Successivo
Mal di schiena accorcia la vita? Gli effetti evidenti sui gemelli
Redazione