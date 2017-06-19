Niccolò Bettarini al Grande Fratello vip? La conferma di Simona Ventura
di Redazione
19/06/2017
Niccolò Bettarini pronto per il Grande Fratello Vip? Dopo papà Stefano anche lui potrebbe essere tra i prossimi concorrenti del reality. La conferma del rumors arriva proprio da Simona Ventura. Niccolò Bettarini pronto per il Grande Fratello Vip? A quanto pare la prossima edizione del reality sembra essere destinato ai figli di… Qualcuno punta il dito anche su Elettra Lamborghini, ma tra i nomi certi in realtà spunta quello di Aurora Ramazzotti. Secondo i vari rumors attorno al Grande Fratelli Vip sembrerebbe che la figlia di Eros e Michelle Hunziker sia pronta per questa nuova avventura, al fine di allargare maggiormente il pubblico che la segue grazie anche a X-Factor. A confermare le anticipazioni riguardanti Aurora Ramazzotti c’è il fatto che la ragazza non ha ancora fornito alcuna news circa la conduzione della fascia pomeridiana della nuova edizione di X-Factor. Nel frattempo però ecco che nella lista dei probabili concorrenti del Grande Fratello Vip arriva un altro nome della classe “figli di…” ovvero Niccolò Bettarini. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini pronto per la televisione italiana? Non è ancora chiaro se Niccolò Bettarini effettivamente parteciperà o no al Grande Fratello Vip, ma Simona Ventura ha già dato il suo parere negativo. A chiarire tutto è stato anche Stefano Bettarini: “Io e Simona siamo uniti. Ci vuole complicità. Altrimenti i figli entrano nelle crepe come coltelli e se ne approfittano. E noi siamo sempre d’accordo su tutte le scelte che riguardano Niccolò e Giacomo!
Articolo Precedente
Dieta salva esami di Maturità: gli alimenti promossi e bocciati
Articolo Successivo
Alimenti in scatola ricchi di bisfenolo A: perché fanno male alla salute?
Redazione