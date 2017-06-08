Digiuno curativo per la sclerosi multipla: morta donna, indagato il medico

Una donna affetta da sclerosi multipla si è rivolta ad un medico per perdere peso con la digiunoterapia

Da alcune settimane Maria Carmela De Mulo, una donna sarda di 57 anni, si era trasferita a Perugia e aveva contattato un medico per farsi aiutare a perdere peso. Non uno qualsiasi, bensì un medico regolarmente iscritto all’albo, esperto in agopuntura e digiunoterapia. Sul suo sito internet parlava del digiuno come la migliore delle diete, un trattamento capace di eliminare le sostanze tossiche per la nostra salute.

Maria Carmela De Mulo per 3 settimane ha seguito la dieta del digiuno e ha bevuto 3 litri di acqua al giorno. Con il medico ha concordato anche delle sedute di agopuntura, un trattamento completo per perdere peso, anche se la donna non era gravemente obesa. I risultati non sono tardati ad arrivare, l’ago della bilancia è sceso di 10 kg, ma Maria Carmela si è sentita male e nonostante il marito abbia allertato il 118, per lei non c’è stato nulla da fare. L’uomo ha denunciato il medico e ha raccontato le ultime settimane di vita della donna affetta da sclerosi multipla.

La Procura di Perugia ha aperto un inchiesta per omicidio colposo e il corpo di Maria Carmela è a disposizione delle autorità per l’autopsia. Saranno gli esami a chiarire le cause del decesso e quanto abbia influito la digiunoterapia proposta dal medico per perdere peso. Purtroppo con l’arrivo dell’estate aumenta il desiderio di dimagrire, tante le diete con i nomi più assurdi. Spesso si tratta di regimi alimentari restrittivi che sono dannosi proprio come la digiunoterapia. Non affidatevi al fai da te e consultate un medico nutrizionista esperto. Inoltre non credete ai miracoli, perdere peso in fretta è possibile ma in breve si riacquisteranno tutti i kg perché il metabolismo si blocca.