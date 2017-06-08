Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

The One Celebrity anticipazioni: su MTV si sfidano i protagonisti di Uomini e donne

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

The Hottest Swimsuit dal 15 giugno 2017 in onda su MTV: i volti di Uomini e donne in Puglia per le sfide

I protagonisti di Uomini e donne si sfideranno su MTV nel programma estivo The Hottest Swimsuit. L’agenzia The One Celebrity ha reclutato i volti più amati dai telespettatori per rendere protagonisti di una singolare campagna pubblicitaria che promuove i brand di beachwear e lancia le tendenze moda estate 2017. Occhi puntati non tanto sulle creazioni ma sulle curve e sugli addominali di ex tronisti e corteggiatori del dating show di Maria De Filippi.

Hanno accettato di partecipare a The Hottest Swimsuit la tronista Clarissa Marchese con il fidanzato Federico Gregucci, Mattia Marciano e Giulia Latini, Martina Luchena l’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi (sbarcato a Temptation Island 2017 con Camilla Mangiapelo), Mario Serpa, Claudio Sona, Manuel Vallicella, Andrea Damante e i cestisti Valentina Vignali e Stefano Laudoni. La prima tappa del format di The One Celebrity è stata registrata in Puglia, nella selvaggia Otranto, famosa per le sue spiagge e il mare cristallino.

The Hottest Swimsuit 2017 è un progetto innovativo che ha riscosso un discreto successo nella prima edizione. Reclutare i protagonisti di Uomini e donne è stata una mossa vincente visto che durante l’estate tutti i fan del programma sono a caccia di gossip. Secondo le prime anticipazioni saranno 8 gli episodi/vetrina in cui si sfideranno i brand coinvolti suddivisi in categoria: miglior bikini, miglior costume intero, miglior fuori acqua e miglior costume da uomo. Non vediamo l’ora di scoprire chi sarà il vincitore!

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Digiuno curativo per la sclerosi multipla: morta donna, indagato il medico

Articolo Successivo

Matteo Viviani dice la verità sui video russi del Blue Whale trasmessi a Le Iene

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

02/09/2025

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

04/12/2024

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

24/08/2024