Uomini e donne gossip: Ginevra Lambruschi e Stash coppia dell'estate 2017?

Stash è single? Il cantante dei The Colors pizzicato con l’ex corteggiatrice di Uomini e donne Ginevra Lambruschi

Impazza il gossip dell’estate 2017 e tutti si chiedono quale sarà la nuova coppia? Secondo gli ultimi rumors di Novella 2000 ce ne sarebbe una che promette scintille. Stash il cantante dei The Kolors e Ginevra Lambruschi di Uomini e donne si frequentano da qualche mese e da un momento all’altro potrebbero uscire allo scoperto. Secondo il magazine di Roberto Alessi, Stash e Ginevra Lambruschi sono stati paparazzati in discoteca insieme e hanno cercato un posto riservato dove appartarsi. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi è single da qualche mese mentre sono numerosi i flirt attributi alla blogger.

Alessi chiede ai diretti interessati perché continuano a negare. Stash e Ginevra stanno insieme o si tratta dell’ennesimo gossip lanciato dal settimanale? Questo non possiamo dirlo con certezza, l’estate è la stagione dei flirt e degli amori fugaci. Tuttavia per Fiordispino e la Lambruschi le cose starebbero diversamente visto che si sono conosciuti a Milano a febbraio. Da cosa nasce cosa, e c’è il sospetto che sia proprio Ginevra la causa della rottura tra Stash Fiordispino e la storica fidanzata Carmen.

Intanto per Ginevra Lambruschi è un momento positivo dal punto di vista professionale, sempre Novella 2000 ha fatto sapere che l’ex corteggiatrice di Uomini e donne potrebbe far parte del cast del Grande Fratello Vip 2 e ritrovare nella casa Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e simona Ventura e suo ex fidanzato. Continuate a seguirci per sapere l’evolversi di questa storia e per tanti altri gossip dell’estate 2017!