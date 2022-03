Digiuno intermittente: tutte le info sul nuovo trend dell’alimentazione

Le mode alimentari sono tra i fenomeni social più diffusi e chiacchierati del web. Il nuovo trend del 2022 pare essere il digiuno intermittente. Tra proteine vegetali che prendono il posto della carne, nuove bevande e allevamenti etici, la svolta healthy del food blogging punta su regimi alimentari più sani, sulla sostenibilità e sulla consapevolezza a tavola. In quest’articolo, scopriremo tutti i particolari della nuova pratica che spopola su Twitter, indagando a fondo nei particolari che l’hanno resa un highlight internazionale.

Digiuno intermittente nel dettaglio

Mangiare sano è diventata la prerogativa della stragrande maggioranza delle persone. Lo testimoniano le massive interazioni social che il topic ha riscontrato negli ultimi mesi. Alla chetogenica, alla dieta mediterranea, al veganismo e alla paleolitica, si aggiunge oggi il digiuno intermittente. Un regime alimentare che ha coinvolto moltissime personalità celebri negli ultimi mesi, caratterizzato da uno schema dietetico incentrato su periodi di restrizione calorica alternati a periodi di normale assunzione di cibo, con una cadenza ricorrente. Il modello nutrizionale in oggetto prevede una minore assunzione di calorie, senza rinunciare all’apporto dei nutrienti fondamentali. Le porzioni di cibo che si consumano quando si segue il regime devono, in ogni caso, essere salutari e mai abbondanti. Il digiuno intermittente si basa sul “cosa” e “quanto” se ne mangia, con un occhio di riguardo alle quantità stesse del cibo, piuttosto che al numero di calorie presenti in esso.

Pro e contro

Il digiuno intermittente, studi lo attestano, può migliorare il sonno e la qualità della vita, riducendo il rischio di obesità, diabete e malattie cardiache. Si tratta di uno stile di vita facile da adottare da chiunque, in grado di eliminare la disparità di salute e consentire a tutti di vivere una vita sana. Il digiuno intermittente regola il glucosio nel sangue, migliora i livelli di trigliceridi e colesterolo, nonché la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca.

Protratto nel tempo, però, questo regime alimentare può diventare deleterio. Il digiuno intermittente può portare seri danni all’organismo a causa della riduzione drastica dei pasti che lo caratterizza. Non è possibile seguire questo tipo di dieta senza consultarsi con un medico, altrimenti si rischia di essere più soggetti all’affaticamento, alla sonnolenza e ad una grossa riduzione delle prestazioni fisiche e mentali. Inoltre, va evitato tassativamente nei bambini, adolescenti, donne in gravidanza o allattamento e in tutti i casi di disturbo del comportamento alimentare. Un’arma a doppio taglio, insomma, che se sfruttata correttamente può portare non pochi benefici al nostro organismo.