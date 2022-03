In queste ore Fedez ha pubblicato delle storie in cui, con gli occhi rossi di pianto e pieni di lacrime tanto da dover stoppare i video per la commozione, ha fatto riferimento ad un problema di salute, senza specificare di cosa si tratti perché “in questo momento ho bisogno di stringermi alla mia famiglia” afferma. Ma quali sono i rischi del marito di Chiara Ferragni e qual è la sua malattia?

Le dichiarazioni di Fedez su Instagram

“Faccio questo video per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose nella speranza che possa far bene anche a me”, comincia il discorso il rapper, marito di Chiara Ferragni. “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo”. Continua poi dicendo “Tutto questo comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora – aggiunge – non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli ma che mi sento di raccontare in futuro”.

“Perché – specifica – quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto”. Continua, poi con la voce rotta “Perché se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona che magari non ha la fortuna di essere circondata da così tanti affetti come me con la mia bellissima famiglia mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso, cosa che a tratti ovviamente non si riesce a dare”.

E ancora: “In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell’importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile” ha spiegato l’artista. Ha infine terminato spiegando: “In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Ma sono pronto per affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. E ringrazio mia moglie per essermi stata vicina in questi giorni. Vi mando un abbraccio grande. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile”. Dopo le storie Instagram di Fedez, Chiara Ferragni gli ha dedicato un post scrivendo pubblicando una foto di loro due con il piccolo Leone, scrivendo: ”L’amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto”.

Che cos’è la demielinizzazione?

Fedez non pubblica post su Instagram dal 10 marzo e il suo pubblico aveva sicuramente notato la sua assenza sul social. Tre anni fa aveva raccontato che attraverso degli esami fatto gli avevano trovato la demielinizzazione che in alcuni casi potrebbe portare allo sviluppo della sclerosi multipla. In pratica, quando la guaina mielinica è danneggiata, i nervi non conducono gli impulsi elettrici normalmente e ciò provoca sicuramente l’emergere possibile di alcune patologie correlate.

Alcune delle possibili cause della demielinizzazione sono le seguenti, che si presentano soprattutto nei soggetti adulti:

Ictus

Infezioni

Malattie del sistema immunitario

Disturbi metabolici

Carenze nutrizionali (come la carenza di vitamina B12)

Veleni (come il monossido di carbonio)

Farmaci (come l’antibiotico etambutolo)

Consumo eccessivo di alcol

Fedez ha la sclerosi multipla?

Una delle possibili conseguenze della demielinizzazione è la sclerosi multipla, che caratterizza una deriva patologica sicuramente pericolosissima per il marito di Chiara Ferragni. Per quanto ci sia bisogno di altri accertamenti e di precisazioni, che il cantante e rapper italiano darà ai fan, c’è anche la possibilità che i rischi della demielinizzazione siano quelli di andare incontro alle seguenti patologie: