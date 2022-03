L’annuncio di Fedez su Instagram ha sicuramente destabilizzato i fan, che si sono ritrovati di fronte a una triste notizia rivelata da parte del cantante e rapper italiano. Il marito di Chiara Ferragni ha rivelato di avere una malattia, non ancora specificata e, per questo motivo, sono tantissimi i messaggi di supporto morale – e non solo – che si sono moltiplicati nelle diverse piattaforme, tra cui Twitter e altri social network. Fedez ha parlato in diversi video su Instagram, dichiarando di avere una malattia di cui non ha ancora specificato l’intensità e la natura. Ecco quali sono i messaggi di supporto sui social arrivati per il marito di Chiara Ferragni.

Fedez malato: le dichiarazioni del marito di Chiara Ferragni su Instagram

Attraverso diversi video pubblicati su Instagram, Fedez ha parlato di una condizione sicuramente difficile che sta vivendo e che lo porta, per quanto racconterà tutto in futuro e spiegherà ogni cosa ai fan, a vivere con la propria famiglia e a cercare di affrontare la sua condizione nel migliore dei modi. Non è ancora possibile capire quale sia la condizione del marito di Chiara Ferragni ma, intanto, Fedez ha parlato direttamente sul suo Instagram.

Queste sono state le sue dichiarazioni a tal proposito: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato in tempo il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia. Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere altre storie mi ha dato conforto. Sicuramente mi sento di raccontarvelo in futuro. Sono circondato dagli affetti, questa parentesi della vita riesce ad avere un senso, cosa che a tratti non si riesce a dare. In questi anni ho avuto una sorta di album dei ricordi condiviso, quello sarà la mia forza. Mi sentivo di buttare fuori un po’ di mer**, in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni.”

I messaggi di supporto per Fedez su Twitter

Sui social si sono immediatamente moltiplicati i messaggi di supporto per Fedez, da parte di diversi operatori e addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo e non solo. Chiaramente, il marito di Chiara Ferragni è un personaggio particolarmente conosciuto e amato nella cultura mediatica italiana e, per questo motivo, sono diversi coloro che si sono esposti nel parlare e nell’offrire un supporto per Fedez. Il primo messaggio è arrivato da parte di Chiara Ferragni, che ha dichiarato quanto segue: “L’amore della mia vita ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto”.

Salvo Sottile ha scritto un breve ma significativo messaggio: Un abbraccio di cuore a

@Fedez! Dai che sei forte!, mentre Emma Marrone ha augurato forza e coraggio al cantante e rapper italiano, scrivendo: Un grande abbraccio a

@Fedez! Tanta forza e tanto coraggio! Ti voglio bene. E’ significativo anche il messaggio di Mario Manca, che ha scritto quanto segue: La malattia colpisce tutti: grandi e piccoli, ricchi e poveri, assennati e incoscienti. Il dolore e la paura che traspaiono dagli occhi di @Fedez ci mettono in comunicazione con un’umanità che tutti dovremmo sforzarci di riscoprire, e mi auguro di cuore che tutto andrà bene

Myrta Merlino, invece, è stata più lapidaria: Davanti a certe notizie ci sono poche parole, solo un grande in bocca al lupo. Forza Federico! #Fedez @Fedez, mentre Luca Dondoni è stato molto delicato con le sue parole: Nulla da dire. Federico, ti mando un grande abbraccio e nient’altro. Sappi che i “pensieri positivi” servono. Il mio ti arriva. Adesso e per quanto serve