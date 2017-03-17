Caricamento...

Elezioni Genova, Beppe Grillo esclude la candidata M5S Marika Cassimatis

Redazione Avatar

di Redazione

17/03/2017

TITOLO
Nonostante abbia vinto le primarie del Movimento 5 Stelle e fino a questa mattina era la candidata sindaco del M5S per le elezioni comunali che si terranno prossimamente a Genova: il sogno di Marika Cassimatis si  è infranto con un post di Beppe Grillo, il quale ha escluso la candidata del partito nonostante la vittoria tra gli iscritti. Marika Cassimatis ha 55 anni  con de lauree da 110 e lode,  aveva vinto la sfida con Luca Pirondini a 362 voti contro 338 per concorrere alle elezioni comunali della città di Genova. Una consacrazione a sorpresa da parte dei 700 votanti certificati facenti parte del M5S. Una vittoria che stamattina è stata annullata senza una apparente spiegazione dal leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, il quale ha tolto il simbolo del Movimento alla lista Cassimatis. Ci pensa il sito Polisblog.it a dare la notizia che rimbalza sui social e in Rete: Marika Cassimatis esclusa dalle elezioni comunali di Genova e il post, stavolta, è firmato proprio da Beppe Grillo in persona. Perché? Spiega il leader del M5S che in base al regolamento interno, si è deciso di non concedere l’utilizzo del simbolo alla lista di Genova con la candidata Cassimatis. Ci sarebbero state delle segnalazioni sulla candidata e su alcuni membri del suo staff che avrebbero denigrato e attaccato il portavoce e gli altri iscritti al Movimento 5 Stelle e accusandola di essere solo in cerca di poltrone . Una decisione irrevocabile che ha un retrogusto amaro che di fatto riapre le votazioni online fino alle 19 di oggi per chi si voglia presentare con Pirondini o abbandonare la sfida. Si dimostra rammaricato per l’accaduto, ma spiega che è un momento delicato per il Movimento, il quale non si può permettere persone su cui non si è sicuri al 100%. Di sicuro, la decisione innescherà molte polemiche: cosa farà la stessa Marika Cassimatis senza il simbolo del Partito?
