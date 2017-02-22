Home Economia & Lavoro Diritto di recesso Euronics acquisti online: contatti ufficio reclami e tempistiche sostituzione prodotto

Diritto di recesso Euronics acquisti online: contatti ufficio reclami e tempistiche sostituzione prodotto

di Redazione 22/02/2017

Cosa succede se dopo aver fatto degli acquisti online sul sito Euronics ci si accorge che qualche articolo presenta dei difetti o non dà segni di vita? Per fortuna esistono diverse soluzioni, come il diritto di recesso Euronics: come funziona cosa si può fare in caso di acquisto online e come è possibile ottenere la sostituzione di un prodotto difettoso nel negozio fisico. Inoltre, tutte le info per contattare l’ufficio reclami e le tempistiche di gestione. Anche se si fanno degli acquisti online, si ha diritto di recesso dal contratto: è una tutela per il consumatore attuata da Euronics e da altri store online e fisici che prevede che il consumatore possa restituire il prodotto acquistato ottenendo un rimborso. Il diritto di recesso Euronics funziona in maniera semplice: intanto, è esercitabile entro 14 giorni dal momento in cui si riceve la merce, quindi fa fede la firma di ricevimento del corriere. Non viene applicato all’acquisto di software informatici, ai prodotti audiovisivi sigillati e aperti dal cliente e ai beni confezionati su misura o personalizzati e a quei beni che non possono essere rispediti e che rischiano di alterarsi o deteriorarsi in tempi rapidi. Per il cliente ci sono delle condizioni: rispedire l’oggetto con l’imballo originale e con tutti gli elementi, manuale di istruzioni compreso e la spedizione è a proprio carico. Prima di tutto questo, deve scaricare e compilare il modulo di recesso e inviarlo al Servizio Clienti Euronics, il quale invierà il numero di autorizzazione al rientro e l’indirizzo di spedizione. Si consiglia di spedirlo tramite corriere e di assicurare la merce onde evitare danni: se la spedizione avviene entro 14 giorni dalla comunicazione, il rimborso sarà effettuato tramite bonifico bancario, carta di credito o Paypal, dipende da come è stato pagato l’ordine. Se invece l’oggetto ha un difetto di conformità, si deve contattare subito il Servizio Clienti: un trucco per ottenere questa garanzia per i prossimi 2 anni è scrivere al corriere la dicitura Riserva specifica del danno riscontrato sulla ricevuta di consegna, soprattutto se l’imballaggio presenta dei danni visibili. In questo caso, il cliente ha il diritto al ripristino senza spese della conformità dell’oggetto acquistato con relativa riparazione o sostituzione, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Entro due mesi dalla scoperta del difetto (ed entro 26 mesi dall’acquisto) il cliente deve compilare ed inviare il relativo modulo (scaricabile sempre dal sito di Euronics); il Servizio Clienti contatterà il consumatore per comunicare il numero di rientro da attaccare sopra al pacco o da consegnare al corriere. In questo caso sarà Euronics stessa a mandare a sue spese un corriere per ritirare il prodotto, che verrà poi riparato o sostituito in tempistiche che di media vanno da una settimana ai 25 giorni. Il cliente deve imballare adeguatamente la merce per non perdere questo diritto. Dopo aver descritto come funziona il diritto di recesso Euronics e le procedure con relative tempistiche per la sostituzione o riparazione degli acquisti online, è naturale chiedersi se funziona così anche per il negozio fisico: per chi acquista in negozio, il diritto di recesso vale per 10 giorni. Il cliente può decidere di sostituire la merce con altra della stessa categoria merceologica che abbia lo stesso prezzo o, pagando la differenza, con qualcosa di più costoso. Sono esclusi i telefoni cellulari attivati e i PC con software preinstallati, oltre ai prodotti per la cura e l’igiene della persona e per la preparazione e la conservazione degli alimenti, nonché quelli per il lavaggio e l’asciugatura. Vale sempre la stessa regola: l’oggetto deve essere nell’imballo originale e dotato di ogni sua parte, accompagnato da fattura o scontrino fiscale. Software e CD essere restituiti solo se il loro imballaggio originale è ancora sigillato. Per ulteriori reclami si può chiamare il Servizio Clienti al numero 199311312.

