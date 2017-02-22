Home Attualità Stefano De Martino Instagram, dopo un mese riabbraccia il figlio Santiago: colpa di Belen Rodriguez?

di Redazione 22/02/2017

Chi segue Stefano De Martino su Instagram, sa che il ballerino di Amici ed ex marito di Belen Rodriguez non ha mai fatto mistero di quanto gli manchi suo figlio Santiago. Il piccolo è stato per oltre un mese con la mamma e il compagno di lei, Andrea Iannone, in giro per il mondo e solo recentemente papà e figlio hanno potuto riabbracciarsi. I fan sono furiosi e danno la colpa a Belen per aver fatto sentire la mancanza del padre e aver costretto Stefano a rivolgersi di nuovo al giudice. Dopo la sentenza di separazione, il divorzio tende ad acquistare una piega travagliata, viste le intemperanze dell’argentina, o ci sono dei colpi di scena su questa causa? Tutto è nato per gli impegni del compagno di Belen Rodriguez, Andrea Iannone: dapprima, lei e il campione di MotoGP sono partiti per la Malesia insieme al figlio Santiago per seguire le gare, ma poi ha deciso di concedersi delle vacanze, pare senza avvisare Stefano De Martino. Aver saputo dove si trovasse il figlio dalla ex suocera, non dalla madre, e avere la conferma su Instagram, ha fatto infuriare a tal punto il ballerino di Amici che avrebbe intenzione di impugnare la sentenza di separazione e modificare gli accordi presi per il divorzio, soprattutto riguardo Santiago. A giudicare dalla foto postata su Instagram dal ballerino, è felicissimo di poter riabbracciare e baciare il suo bambino dopo oltre un mese di lontananza a causa della madre: ma sarà veramente tutta colpa sua? Stefano De Martino è molto più restio della ex moglie a pubblicare delle foto su Instagram che ritraggono suo figlio Santiago, ma stavolta lo ha fatto per una ragione importante. Prima di tutto, per mostrare ai fan la sua gioia di stare con il suo bambino dopo oltre un mese di separazione, e in secondo luogo, per cercare di placare le polemiche nate dalla notizia dell’intenzione del ballerino di Amici di riportare Belen Rodriguez in tribunale. Lo scopo sarebbe di rivedere gli accordi sull’affidamento del bambino in fase di divorzio. I follower danno la colpa a Belen se Santiago non può vedere il padre con regolarità, visto che lo trascinerebbe come un pacco postale in giro per il mondo solo per seguire la sua nuova fiamma, il campione di Moto GP Andrea Iannone. Anche con l’ex moglie sembra calato il sereno: cercando di non ripetere lo stesso errore della Malesia (e i maligni insinuano per non andare in causa con l’ex) l’argentina ha concordato in maniera preventiva con l’ex marito tutti i suoi spostamenti con il bambino. Per ora, i due ex coniugi mantengono dei rapporti apparentemente civili per il bene di Santiago. Acqua passata: Stefano può riabbracciare e coprire di tenerezze suo figlio senza nessun timore che parta l’indomani per raggiungere l‘altra parte del mondo!

