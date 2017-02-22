Gossip Francesco Gabbani fidanzata la dichiarazione: "Non la tradirei mai"
22/02/2017
Francesco Gabbani dopo la sua vittoria a Sanremo 2017 con Occidentali's Karma continua ad essere il protagonista assoluto e indiscusso del gossip. L'artista, oltre uno spiccato senso artistico, sembra essere quasi un uomo di altri tempi super innamorato della sua fidanzata. Dopo alcune interviste dove ha finalmente deciso di raccontare la sua vita privata ecco che arrivano le nuove dichiarazione su Dalila Iardella: "Non la tradirei mai".
Francesco Gabbani e Dalila Iadella gossip: Dopo Sanremo 2017 esiste solo la fidanzata Dalila Iadella?Francesco Gabbani dopo aver trionfato a Sanremo 2017 è diventato l'uomo che ogni donna vorrebbe, capace di amare con tutto se stesso la fidanzata Dalila Iardella. Recentemente il cantante ha raccontato di aver intrapreso anni fa una relazione con la compagna, la quale ha sempre creduto in lui ma non solo... Secondo quanto raccontato da Francesco Gabbani la sua compagna ha avuto il coraggio di non scappare e di continuare a restargli accanto anche quando l'artista ha mostrato la sua parte peggio rompendo una chitarra. Sembra quasi il racconto di una favola, eppure l'amore che unisce Francesco Gabbani a Dalila Iardella è reale tanto da diventare il sentimento che ogni ragazza di Italia desidera trovare. A poche settimane della vittoria a Sanremo 2017 e il successo di Occidentali's Karma, il quale è diventato un vero e proprio successone... Francesco Gabbani ha fatto una nuova dichiarazione alla sua Dalila.
Francesco Gabbani intervista: "Sono molto fedele"La fidanzata di Francesco Gabbani può dormire davvero sogni tranquilli! Il cantante ha occhi solo per lei e, soprattutto dopo il successo, il suo unico pensiero è quello di costruire il suo futuro insieme a lei. Nel corso di un'intervista ha dichiarato: “Sono molto fedele, per me è automatico: se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca. Non tradirei mai la mia compagna”.
