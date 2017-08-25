Disfunzione erettile, flop sotto le lenzuola per gli under 50

La vita di coppia può essere condizionata negativamente da un problema tipico degli uomini: la disfunzione erettile. Circa l’8% degli under 50 deve fare i conti con l’impotenza, e tra le cause c’è spesso lo stress. La ricerca scientifica ha deciso di muoversi negli ultimi dieci anni per aiutare chi vuole migliorare il benessere sessuale, non solo la pillola blu, ma anche rimedi naturali.

Le cause della disfunzione erettile

Gli episodi di impotenza nella maggior parte dei casi sono transitori, perché legati a stress, testosterone basso e malattie intercorrenti. Questo accade agli uomini di 40-50 anni, mentre la disfunzione erettile a 20-30 anni è collegata all’ansia da prestazione, anche alcol e fumo possono interferire. Sul Journal of Sexual Medication è stato pubblicato uno studio che indica anche i livelli di colesterolo troppo alti tra i fattori che causano l’impotenza, riducendoli infatti la funzione erettile migliora del 24,3%.

Da 4° Congresso Nazionale dell’Associazione Andrologi Italiani “La Coppia e il Benessere dell’uomo” è emerso inoltre che le cattive abitudini, dopo i 50 anni aumentano il rischio di cancro alla prostata. Gli esperti hanno condotto un’indagine accurata che ha coinvolto uomini di età compresa tra 14 e 68 anni a cui è stato sottoposto un questionario. I numeri delle patologie maschili nei più giovani come varicocele, cisti, tumori e fimosi hanno un’incidenza sempre maggiore ma questo non deve sorprendere, e per fortuna oggi si possono curare. Il vero problema però è il sovrappeso che causa infiammazioni all'organo genitale e alla prostata.

Rimedi efficaci contro la disfunzione erettile

Pochi uomini hanno il coraggio di andare dal medico quando scoprono di avere questo tipo di problemi e spesso tendono a minimizzare. Per migliorare la vita sessuale ci sono alcuni rimedi naturali come il succo di melograno. Secondo una ricerca che ha coinvolto 53 pazienti affetti da disfunzione erettile, il succo puro è molto efficace. Il dottor Padma-Nathan, professore di Urologia Clinica del Keck School of Medicine ha utilizzato il sistema International Index of Erectile Function (IIEF) e 25 persone hanno riscontrato miglioramenti significativi in poco tempo.

Un altro rimedio è la maca peruviana, assumendone da 1,5 a 3 grammi al giorno per 4 mesi si può aumentare la produzione di sperma e la mobilità spermatica. La polvere di maca inoltre agisce dopo circa 15 giorni, un vero aiuto contro l’impotenza. Sempre la natura aiuta gli uomini che soffrono di impotenza con i suoi frutti e in particolare con uva e mirtilli, ricchi di antiossidanti. Uno studio pubblicato ha accertato che riducono del 21% il rischio di disfunzione erettile.