Bianca Balti furiosa, la modella risponde a Victoria Secret's
di Redazione
25/08/2017
Bianca Balti furiosa per il rifiuto di Victoria Secret's? La modalità dopo la news ecco che rompe il silenzio
Bianca Balti e Victoria Secret's, ecco la veritàBianca Balti è ormai famosa in tutto il mondo per la sua bellezza. Nell'arco della sua carriera abbiamo avuto modo di vederle calcolare le passerelle più famose nel mondo della moda... Da ieri però la modella è al centro dell'attenzione mediatica a causa di un rifiuto fatto a Victoria Secret's. A quanto pare Bianca Balti non avrebbe in sé tutte le caratteristiche perfette per essere una dei nuovi angeli. Il no della casa di moda ha creato diversi tumulti su web, l'accusa sarebbe quella di avere in dei canoni troppo rigidi.
Bianca Balti e il no di Victoria Secret's, la reazioneDopo la diffusione del "no" di Victoria Secret's e quindi l'esclusione dagli angeli di Bianca Balti ha creato qualche piccola bufera sul web. Alcuni fan della modella infatti non hanno condiviso tale decisione data la bellezza smagliante della donna. Bianca Balti però ha deciso di ironizzare sull'accaduto pubblicato un post davvero molto ironico accompagnato dal commento: "Ecco la mia faccia da 'non ce l'ho fatta' ".
Bianca Balti e Victoria Secret's, il messaggio di Chiara FerragniBianca Balti non sarà uno degli angeli di Victoria Secret's... La modella sembra che abbia preso di buon grado la cosa al punto di scherzarci con i fan sul web. Non a caso sono stati molti i commenti come "Troppo bella per il loro no", "Tu sei perfetta, ormai sono tutti ciechi" ecc... Nell'arco delle ultime ore però ecco che arriva per Bianca Balti un commento davvero speciale, ovvero quello di Chiara Ferragni... La fashion blogger italiana famosa in tutto il mondo ha polemizzato la decisione di Victoria Secret's con un commento mirato: "Chi poteva farlo meglio di te?".
Articolo Precedente
Disfunzione erettile, flop sotto le lenzuola per gli under 50
Articolo Successivo
Florida: condannato a morte con un nuovo farmaco mai usato
Redazione