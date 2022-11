Disney conferma The Princess Diaries 3: tutte le informazioni sul nuovo film

La Disney sta tornando nel mondo di The Princess Diaries. Ecco tutto quello che sappiamo sulla produzione del sequel di un film che ha segnato milioni di adolescenti.

The Princess Diaries 3 in lavorazione alla Disney

Aadrita Mukerji sta scrivendo una sceneggiatura per un nuovo prodotto Disney, che secondo le fonti è una continuazione della serie di film che vede protagonista Anne Hathaway: The Princess Diaries.

Anne Hathaway non ha ancora alcun accordo che sancisca il suo ritorno, ma ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno per un terzo adattamento del romanzo di Meg Cabot, e la speranza è che una conferma di Anne Hathaway potrebbe portare The Princess Diaries 3 oltre la fase della sceneggiatura.

Poiché il film è ancora nelle prime fasi di sviluppo, sfortunatamente, il cast non è stato ancora annunciato. Ciò significa che non sappiamo ancora se i personaggi originali ritorneranno in scena. Una persona che sappiamo per certo non tornerà è Julie Andrews, che ha confermato che non riprenderà il ruolo della regina Clarisse Renaldi.

Il successo di The Princess Diaries: il film diventato icona di un’intera generazione

The Princess Diaries 1 e 2, gli adattamenti del 2001 e del 2004 della serie di romanzi di Meg Cabot, interpretati da Anne Hathaway e Julie Andrews, hanno raggiunto lo status di icona anni fa e sono un toccasana nostalgico per ogni millennial.

E sebbene per anni si sia parlato di un sequel, non è mai stato realizzato. Tuttavia, sembra che l’attesa sia finalmente finita, poiché è stato riferito che un terzo film è nelle primissime fasi di sviluppo alla Disney.

La trama di The Princess Diaries, rinfreschiamo la memoria in vista del terzo film

The Princess Diaries segue la storia della timida adolescente americana Mia Thermopolis (Anne Hathaway), che scopre di essere l’erede al trono di un piccolo paese europeo. Sotto la guida e la supervisione della nonna (Julie Andrews), nonché della regina di Genovia, Mia deve decidere se vuole rivendicare il titolo di principessa che ha ereditato o rifiutarlo completamente.