Disoccupazione in Italia il commento di Gentiloni: Siamo in crescita
di Redazione
31/07/2017
Diminuisce la disoccupazione in Italia? Secondo i dati Istat infatti la disoccupazione sarebbe già diminuita dell'11% ma non solo... In ogni caso il primo commento positivo arriva proprio dal premier Paolo Gentiloni: "Siamo in crescita". Oggi finalmente è arrivata una buona notizia per l'economia italiana. Dopo dati allarmanti sul fronte lavorativo, che parlavano anche di una forte crescita della disoccupazione giovanile e femminile ecco la news che fa ben sperare. Secondo i dati Istat infatti la disoccupazione in Italia è in netta diminuzione, lo scorso mese il mercato del lavoro ha segnato l'11% di crescita. In questa prima metà del 2017 però è crescita anche l'occupazione giovanile, sintomo che le aziende italiane hanno trovato modo di investire su una forza lavoro giovane e da formare in vista del futuro, ma non solo... Secondo i dati Istat infatti è crescita notevolmente anche l'occupazione femminile. Le classi di età colpite dal bilancio positivo della disoccupazione in Italia sono quelle comprese tra i 14 e 24 anni, ma anche la classe over 30 con maggiore attenzione per gli uomini e le donne compresi tra i 35 e 45 anni. Il dato positivo riguarda soprattutto i laureati che negli ultimi anni hanno riscontrato non poche difficoltà nell'immissione del mondo del lavoro. A commentare la notizia nell'immediato è stato Paolo Gentiloni.
Diminuisce la disoccupazione in Italia, il commento di GentiloniDopo la pubblicazione della notizia relativa alla diminuzione del tasso di disoccupazione in Italia, il premier Paolo Gentiloni si è lasciato andare a uno sfogo positivo sui social. "#Istat Buone notizie sul lavoro. Meno disoccupati, anche tra giovani. Aumenta lavoro donne. Fiducia in risultati Jobs Act e ritorno crescita".
