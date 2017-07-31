Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Disoccupazione in Italia il commento di Gentiloni: Siamo in crescita

Redazione Avatar

di Redazione

31/07/2017

Diminuisce la disoccupazione in Italia? Secondo i dati Istat infatti la disoccupazione sarebbe già diminuita dell'11% ma non solo... In ogni caso il primo commento positivo arriva proprio dal premier Paolo Gentiloni: "Siamo in crescita". Oggi finalmente è arrivata una buona notizia per l'economia italiana. Dopo dati allarmanti sul fronte lavorativo, che parlavano anche di una forte crescita della disoccupazione giovanile e femminile ecco la news che fa ben sperare. Secondo i dati Istat infatti la disoccupazione in Italia è in netta diminuzione, lo scorso mese il mercato del lavoro ha segnato l'11% di crescita. In questa prima metà del 2017 però è crescita anche l'occupazione giovanile, sintomo che le aziende italiane hanno trovato modo di investire su una forza lavoro giovane e da formare in vista del futuro, ma non solo... Secondo i dati Istat infatti è crescita notevolmente anche l'occupazione femminile. Le classi di età colpite dal bilancio positivo della disoccupazione in Italia sono quelle comprese tra i 14 e 24 anni, ma anche la classe over 30  con maggiore attenzione per gli uomini e le donne compresi tra i 35 e 45 anni. Il dato positivo riguarda soprattutto i laureati che negli ultimi anni hanno riscontrato non poche difficoltà nell'immissione del mondo del lavoro. A commentare la notizia nell'immediato è stato Paolo Gentiloni.

Diminuisce la disoccupazione in Italia, il commento di Gentiloni

Dopo la pubblicazione della notizia relativa alla diminuzione del tasso di disoccupazione in Italia, il premier Paolo Gentiloni si è lasciato andare a uno sfogo positivo sui social. "#Istat Buone notizie sul lavoro. Meno disoccupati, anche tra giovani. Aumenta lavoro donne. Fiducia in risultati Jobs Act e ritorno crescita".
Iphone 8, Wall Streat anticipa un clamoroso ritardo

Verdure amiche degli studenti: mangiarle migliora i voti

Redazione Avatar

Redazione

