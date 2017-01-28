Dispareunia che cos’è? Una donna su 10 ne soffre, cause e trattamento del disturbo

Una donna su 10 prova dolore durante i rapporti intimi con il partner. Dispareunia le cause e il trattamento.

La dispareunia è un problema molto comune tra le donne anche se non ne parlano per vergogna. A metterlo in evidenza è stata una ricerca condotta dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine, University College London e il NatCen Social Research e che ha avuto come protagoniste 7.000 donne inglesi di età compresa tra i 16 e i 74 anni. I dati possono essere estesi a tutti i paesi industrializzati. Che cos’è la dispareunia e perché si ha timore a parlarne?

Il disturbo che interessa soprattutto le donne in menopausa si riferisce al dolore provato quando si hanno rapporti intimi con il partner. Diverse le cause della dispareunia tutte riconducibili a livello psicologico. Le più giovani infatti hanno dichiarato di aver avvertito dolore perché non si sentivano a loro agio, mentre le donne adulte hanno riferito di avere problemi di tipo ormonale. Tra le cause vi sono anche problemi di salute più o meno gravi come patologie infiammatorie e infezioni sessualmente trasmissibili. Ovviamente esiste un rimedio ma bisogna consultare un esperto per risolvere definitivamente il problema.

Per il trattamento della dispareunia occorre valutare insieme al medico la terapia corretta da seguire da associare ad un percorso che possa limitare e successivamente eliminare qualsiasi tipo di dolore. Vi sono molti casi in cui si sono dimostrate efficaci la psicoterapia cognitiva e le tecniche di controllo muscolare per rafforzare il pavimento pelvico.