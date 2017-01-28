Home Attualità E’ l’anno del Gallo. Corsa all’oro in Cina

di Redazione 28/01/2017

In Cina si celebra solo ora il capodanno che inaugura l’anno del gallo. Le borse sono chiuse e i festeggiamenti sono appena iniziati e si protrarranno per due settimane. Il rosso impera, non tanto per motivi politici ma perché secondo la tradizione cinese il rosso porta fortuna e benessere. Se da noi il Capodanno consiste in una grande festa che, però, si limita fondamentalmente ad una notte, con strascichi eventuali al pranzo successivo, in Cina i festeggiamenti sono veramente in grande e lunghi, con sfilate per le strade e gli immancabili fuochi d’artificio in cui i cinesi sono maestri. Non solo rosso, però, per festeggiare il Capodanno: per festeggiare il nuovo anno i cinesi si dedicano ad una vera e propria caccia all’oro e coerentemente con questo l’importazione del prezioso metallo raggiunge picchi incredibili in questo periodo. In generale, però, a livello globale la richiesta di oro nello scorso anno ha visto una certa flessione rispetto agli anni precedenti, molto probabilmente per via delle incertezze in campo economico che, come sempre in questi casi, comporta aumenti della quotazione del bene rifugio per eccellenza, cui segue conseguentemente una contrazione dell’acquisto.

