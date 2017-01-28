Selfly: la cover per il cellulare con il drone per scattare selfie in volo

Caricamento...

28/01/2017

Selfly, la cover per selfie aerei che si stacca dal cellulare: è già disponibile su Kickstarter

Selfly è la rivoluzionaria cover per smartphone dotata di un drone che si stacca e consente di scattare selfie aerei. È stata realizzata da Hagay Klein, ex dentista israeliano, stanco di carie e gengiviti. Nel 2015 Klein ha iniziato a sviluppare Selfly, un progetto piuttosto ambizioso. Il dispositivo è dotato di un drone con fotocamera da 8 megapixel per registrare foto e video a 1080p.

I droni ormai hanno conquistato tutti gli appassionati di tecnologia e non solo, in futuro potrebbero esserci utilizzi rivoluzionari e inaspettati. Ricordate che Amazon ha usufruito dei droni per rendere ancora più veloce la consegna di piccoli pacchi? Sino a qualche anno fa nessuno avrebbe mai immaginato di scattare un selfie con un drone, ad un’altezza impossibile da raggiungere anche con il bastone. Scattare selfie con Selfly sarà ancora più divertente ma prima di vedere il gadget sul mercato, occorre aspettare l’esito della raccolta fondi.

Questo non è il primo progetto, prima di Selfly c’erano stati altri tentativi. Purtroppo è molto difficile scattare foto perfette ad alta quota, per questo il drone è stabilizzato e ha 5 minuto di autonomia. Selfly si conserva nel case dello smartphone e ha uno spessore di 9 mm, le eliche invece sono ripiegabili. Il prezzo di listino di Selfly sarà di 99$, potete raggiungere la pagina dedicata al progetto su Kickstarter dove è presente anche il video di presentazione.

