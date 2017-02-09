Home Attualità Divorzio Belen Rodriguez e Stefano De Martino gossip ultime news, è guerra: di nuovo dal giudice?

di Redazione 09/02/2017

Le ultime news di gossip riguardo Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono rosee, specialmente dopo la sentenza di separazione consensuale. Stando ai rumors, il ballerino di Amici e mentore di Selfie sta per tornare di nuovo dal giudice ed è deciso a fare la guerra alla sua ex. Il divorzio tra i due è vicino e Stefano teme per suo figlio Santiago, il quale abita con la showgirl argentina e con il suo nuovo fidanzato Andrea Iannone. Eppure, sembrava che i due ormai ex coniugi avessero trovato un accordo e i rapporti distesi per il bene del proprio figlio. Cosa ha fatto scatenare questa guerra? A scatenare l’ira di Stefano De Martino, sempre secondo le ultime news di gossip riguardo il divorzio da Belen Rodriguez, sarebbe stata l’ultima vacanza della showgirl argentina in Malesia, in compagnia di Santiago e di Andrea Iannone, suo nuovo fidanzato. Il ballerino di Amici vuole essere informato ogni giorno degli spostamenti del proprio figlio e questo sembra che all’argentina non vada molto giù. Per questo il ragazzo pare voglia rivolgersi di nuovo al giudice, pronto a combattere questa guerra. Sempre secondo le news di gossip, Belen Rodriguez avrebbe comunicato a Stefano de Martino che Santiago era con lei in Malesia, ma avrebbe posticipato il rientro. Stefano ha saputo la cosa dall’ex suocera e si è veramente preoccupato per il futuro, per questo chiede che il giudice, in vista del divorzio, imponga a Belen di comunicare tutti gli spostamenti con il loro bambino. Il settimanale Chi riferisce che il ritorno in tribunale della ormai ex coppia sarà a breve. Il rapporto dei due ex coniugi dopo l’incontro riparatore in Svizzera pare sia ancora una volta in pericolo, faranno pace per il bene di Santiago? Per ora, l’argentina si è concessa una vacanza alle Maldive dopo aver seguito Andrea Iannone in Malesia per la Moto GP, mentre Stefano si è concesso una fuga alle Mauritius e già tornato in Italia, pronto a partecipare a una serata del Festival di Sanremo 2017. Finirà mai questa guerra tra ex?

