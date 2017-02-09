Claudio Sona e Mario Serpa Instagram shock: inseguimenti e appostamenti sotto casa
di Redazione
09/02/2017
Le ultime news riguardo la prima coppia gay nella storia di Uomini e Donne, ovvero Claudio Sona e Mario Serpa alia ClaMario, si possono reperire attraverso Instagram: entrambi sono occupati a fare serate in giro per l’Italia e si dividono tra lavoro (Claudio gestisce un bar, mentre Mario fa l’opinionista a UeD) e vita privata, ma per i protagonisti del Trono Gay non è tutto rose e fiori: l’ex tronista rivela dei dettagli davvero shock, come inseguimenti e appostamenti sotto casa: reazioni esagerate dei fan oppure sono vittima di stalking? Su Instagram, Claudio Sona e Mario Serpa appaiono come una coppia felice e spensierata. Peccato che sia solo apparenza: i dettagli shock rivelati dall’ex protagonista di Uomini e Donne sono al limite del normale. Ognuno esprime affetto come crede, ma più di una occasione, la coppia uscita dal Trono Gay di Uomini e Donne si è trovata ad affrontare degli appostamenti sotto casa di Claudio, a Verona, e veri e propri inseguimenti. Questo, stando alle parole dell’ex tronista di UeD, ha un grosso effetto sulla vita dei ClaMario. I due fidanzati protagonisti del Trono Gay di Uomini e Donne sono amatissimi dal pubblico e Claudio Sona con Mario Serpa cerca di ricambiare su Instagram attraverso video divertenti e post. Claudio e Mario sono grati dell’affetto dei fan, anche se questo comporta problemi nella gestione del lavoro e della loro vita privata: dopo UeD, la loro vita è stata stravolta e sono molto sorpresi da alcuni fan che compiono gesti esagerati per loro, trasformandosi in stalker: non mancano infatti appostamenti sotto casa e inseguimenti, e i ClaMario si sono resi conto recentemente di come sta mancando un tassello importante per una storia normale, ovvero la privacy. Claudio Sona inoltre asserisce che molte persone abbiano idealizzato troppo la storia d’amore tra i due: con Mario Serpa è solo uan normale storia tra due ragazzi che si frequentano e che si stanno conoscendo. L’ex tronista sta mettendo le mani avanti per il futuro, per paura che alcuni fan abbiano una visione troppo fiabesca della coppia gay di UeD: a volte, infatti, non è possibile avere il lieto fine. Che sia un cattivo presagio?
Redazione