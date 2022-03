Doc 2 anticipazioni ultima puntata 17 marzo, la confessione di Andrea

Doc 2 ha preso scelte sicuramente importanti, sia per quanto riguarda il cast della serie televisiva Rai, sia per quanto riguarda la trama della serie con Luca Argentero che ha conquistato i fan. L’ultima puntata di Doc 2 è prevista per il 17 marzo 2022, e sarà possibile rispondere all’interrogativo che anima la visione di numerosi spettatori: Andrea Fanti riuscirà a tornare primario? Per farlo, dovrà prima lasciarsi andare ad una dolorosa confessione nei confronti dei colleghi, relativa alla morte di Lorenzo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle anticipazioni ultima puntata di Doc 2, prevista il 17 marzo.

Trama dell’ultima puntata di Doc 2

Gli spettatori sono rimasti col fiato sospeso dopo l’ultima puntata di Doc 2, che ha chiaramente utilizzato la tecnica del cliffhanger per comportare una grande attesa verso la parte finale della seconda stagione. Andrea Fanti, dopo le ultime difficoltà che ha dovuto affrontare, mette seriamente in discussione la sua vocazione di medico, oscillando tra la possibilità di ritirarsi e quella che lo porterebbe a diventare, di nuovo, primario.

A proposito di quest’ultima possibilità, Andrea Fanti dovrà confessare ai suoi colleghi di reparto di aver volontariamente scelto di staccare la bombola a Lorenzo, che poi ha trovato la morte. I colleghi non accettano sicuramente di buon grado la sua confessione, ritenendo il colpevole della morte del giovane medico. Per quanto riguarda l’ultimo episodio della serie televisiva, invece, il contesto è quello di un batterio multiresistente, che mette a dura prova la vivibilità all’interno dell’ospedale. Per questo motivo, i colleghi saranno costretti a una quarantena forzata ma Andrea Fanti avrà un’idea per cambiare la situazione.

Doc 2 ultima puntata quando va in onda e a che ora?

L’ultima puntata di Doc 2 va in onda giovedì 17 marzo 2022, in fascia di prima serata, e permetterà di scoprire il tanto ambito finale della serie televisiva. Tutti gli spettatori potranno osservare il destino di Andrea Fanti nelle due puntate finali di Doc 2. Il programma delle puntate di Doc 2 con Luca Argentero è stato il seguente:

Prima puntata – episodi 1 e 2 – in onda giovedì 13 gennaio 2022

– episodi 1 e 2 – in onda Seconda puntata – episodi 3 e 4 – in onda giovedì 20 gennaio 2022

– episodi 3 e 4 – in onda Terza puntata – episodi 5 e 6 – in onda giovedì 27 gennaio 2022

– episodi 5 e 6 – in onda Quarta puntata – episodi 7 e 8 – in onda giovedì 10 febbraio 2022

– episodi 7 e 8 – in onda Quinta puntata – episodi 9 e 10 – in onda giovedì 17 febbraio 2022

– episodi 9 e 10 – in onda Sesta puntata – episodi 11 e 12 – in onda giovedì 3 marzo 2022

– episodi 11 e 12 – in onda Settima puntata – episodi 13 e 14 – in onda giovedì 10 marzo 2022

– episodi 13 e 14 – in onda Ottava puntata – episodi 15 e 16 – in onda giovedì 17 marzo 2022

Doc 2 va in onda su Rai 1. Per tutti coloro che non dovessero riuscire a guardare la fiction televisiva con Luca Argentero potranno recuperare la puntata in questione, o vederla in anteprima, direttamente su Rai Play