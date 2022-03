Livigno: perché la benzina costa di meno? Che cosa significa zona franca

Le ultime settimane in Italia sono state caratterizzate da un aumento consistente del prezzo della benzina praticamente ovunque. Al di là di alcune speculazioni di distributori, che hanno deciso di far schizzare i prezzo della benzina alle stelle, la media nazionale si è notevolmente elevata comportando un costo del carburante che non è sempre sostenibile per tutti. Le diverse polemiche social hanno fatto rimbalzare, tra le diverse testimonianze attraverso foto e video, la realtà di Livigno. All’interno del comune lombardo la benzina costa notevolmente di meno, perché si tratta di zona franca. Ma che cosa significa e perché a Livigno la benzina costa di meno?

Quando costa la benzina a Livigno

Se si confronta il prezzo della benzina a Livigno con qualsiasi altro comune italiano, ci si rende conto delle abissali differenze. Se la media nazionale che riguarda il prezzo della benzina in Italia porta ad effettuare un pieno o un rifornimento con non meno di oltre 2 euro a litro (in moltissime zone si giunge quasi a 2,50/L), a Livigno la situazione risulta essere completamente differente.

Secondo le ultime stime che sono state raccolte, il costo della benzina è di 1,36 euro al litro, mentre quello del diesel è di 1,25 euro al litro. In alcune giornate, il prezzo della benzina a Livigno è addirittura sceso, raggiungendo quasi 1 euro al litro. Per tantissime persone, fare qualche chilometro in più per raggiungere la località in provincia di Sondrio è sicuramente più conveniente.

Che cosa significa zona franca

Per capire perché il costo della benzina sia minore a Livigno rispetto ad altre zone italiane, è importante approfondire il concetto di zona franca, che riguarda il comune lombardo in provincia di Sondrio. Livigno difende il suo status – ottenuto in passato – da anni, avendo consolidato la sua posizione comunale in una legge del 1910. In sintesi, una zona franca è un contesto all’interno del quale i pagamenti non sono oggetto di maggiorazione per IVA e altre imposte. Di conseguenza, gli aumenti di prezzo e costo che riguardano gli altri comuni italiani difficilmente scalfiscono una zona franca come Livigno.

Perché a Livigno la benzina costa di meno?

Di conseguenza, a Livigno la benzina costa di meno in virtù del fatto che il comune lombardo sia una zona franca. In realtà, i cittadini di Livigno sono abituati a pagare di meno per qualsiasi cosa: dai beni di prima necessità ai generi alimentari di ogni tipo, per tutti i pagamenti non c’è una concreta maggiorazione IVA o di altre imposte che, dunque, porta il costo complessivo a essere sicuramente più basso.