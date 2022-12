Docuserie “Harry & Megan” su Netflix: data di uscita, trailer e altre info

Fuori il primo trailer della docu-serie Netflix sul principe Harry e la duchessa Megan Markle. Il documentario in sei parti, diretto da Liz Garbus, si presenta come uno sguardo senza precedenti nella vita della coppia reale.

Harry & Megan, la serie sulla coppia reale

Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer di “Harry & Meghan”, l’attesissima serie di documentari dello streamer sul principe Harry e Meghan Markle.

La serie in sei parti, della regista e due volte candidata all’Oscar Liz Garbus (What Happened, Miss Simone?, The Farm: Angola, USA), si presenta come uno sguardo dietro le quinte della storia d’amore del Duca e della Duchessa di Sussex, dai giorni del loro primo corteggiamento alle esperienze sotto i riflettori come la coppia più famosa del mondo.

Con la nuova docuserie di Netflix si promettono informazioni inedite e non costruite: “nessuno vede cosa sta succedendo a porte chiuse”, osserva Harry a un certo punto il trailer. “Quando la posta in gioco è così alta, non ha più senso ascoltare la nostra storia da noi?”, afferma invece Megan Markle.

Netflix ha detto della docuserie che presenterà un punto di vista inedito sulla vita della coppia di duchi di Sussex, anche grazie all’intervento di testimoni che prima di ora non si sono mai esposti sulle questioni della famiglia reale inglese. Ci saranno anche commenti sullo stato del Commonwealth da parte di storici.

“Con i commenti di amici e familiari, la maggior parte dei quali non ha mai parlato pubblicamente di ciò a cui hanno assistito, e storici che discutono dello stato del Commonwealth britannico oggi e del rapporto della famiglia reale con la stampa, la serie fa molto di più che illuminare l’amore di una coppia, dipinge un’immagine del nostro mondo e di come ci trattiamo a vicenda”

Harry & Megan: dove vederlo e data di uscita

“Harry & Meghan” è una produzione di Story Syndicate in associazione con Archewell Productions e Diamond Docs. I produttori esecutivi includono Garbus, Erica Sashin, Mark Monroe, Dan Cogan, Ben Browning, Chanel Pysnik, Jon Bardin, Mala Chapple e Angus Wall.

La docuserie sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal giorno 8 dicembre 2022, quando Harry e Megan saranno di ritorno dalla loro visita di tre giorni a Boston.