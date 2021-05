Dolci siciliani di fiasconaro: i panettoni tra i più richiesti anche online

Il mercato online è sempre più in crescita con uno spropositato aumento di richieste da parte dei consumatori, dovuto anche alle restrizioni pandemiche. Questo ha portato un’incremento di acquisti online in tutti i settori, ma il più apprezzato è stato il trend rivolto alla pasticceria artigianale, nello specifico la vendita di panettoni artigianali, che nel periodo delle festività natalizie, quindi da metà Ottobre a fine Gennaio ha superato tutte le aspettative.

La pasticceria di Fiasconaro è famosa in tutto il mondo per la produzione di Panettoni Artigianali di altissima qualità, ma la produzione è estesa anche a dolci siciliani, quali: Torroni siciliani al gusto di arancia, limone, pistacchio e mandorle, Creme dolci alla mandorla, con cioccolato di modica, alla Manna e la strepitosa crema al pistacchio di Sicilia. Inoltre a Castelbuono, nel rinomato Bar dei fratelli Fiasconaro è possibile acquistare i Panettoni e Colombe Pasquali tutto l’anno. Ma non finisce qui, per i più esigenti sono disponibili anche una linea di strenne natalizie siciliane colme di dolci tipici, squisiti panettoni artigianali e torroncini, racchiusi in particolari confezioni regalo. Possiamo dire che c’è l’imbarazzo della scelta.

Come acquistare i Panettoni Fiasconaro online

Da più di settant’anni la produzione di dolci siciliani rappresenta una delle eccellenze italiane nel campo della pasticceria nazionale e negli ultimi anni i prodotti della pasticceria Siciliana di Fiasconaro hanno subito un’impennata di richieste in tutto il territorio e anche al di fuori dei confini.

La nascita di e-Commerce affermati e specializzati nel settore come “TipicoSiciliano” ha contribuito a compensare le richieste dei consumatori, dando l’opportunità di acquistare e ricevere presso il proprio domicilio i prelibati dolci della pasticceria Fiasconaro. L’accesso a questi portali è facile e intuitivo, e con pochi click è possibile acquistare i vostri prodotti avendo anche la possibilità di richiedere la confezione regalo e la spedizione a destinatari differenti. Per chi ha ancora dubbi, può chiedere sempre consigli allo staff, che saprà consigliarvi e guidarvi negli acquisti, inoltre i pagamenti avvengono sempre in massima sicurezza , nel rispetto della privacy e norme vigenti.

Quanto costano i Panettoni Fiasconaro?

I panettoni Fiasconaro si dividono in diverse tipologie con gusti e prezzi differenti, ma ugualmente prodotti con Lievito Madre e ingredienti di qualità e selezionati come: i canditi e uvette di origine siciliana, aromi come la vaniglia del Madagascar, lo Zibibbo liquoroso, il vino Marsala , il Pistacchio e le Mandorle siciliane.

Le tipologie dei Panettoni Fiasconaro sono divise in: Linea Classica, Linea Frutta, Linea Oro, Specialità e Territoriali. Tutti i panettoni artigianali della linea Classica e Frutta si presentano nei formati da 500g, 750 ed 1Kg, ma normalmente in commerci si trovano nel formato da 1kg.

Il prezzo per il panettone di 1Kg va dai € 19,00 per la Linea Classica, ai € 25,00 massimo per quello della linea Frutta. Tra i gusti più ricercati troviamo: Il Panettone tradizionale, quello pera e cioccolato, il classico panettone con gocce di cioccolato e l’insuperabile Panettone ai frutti di bosco, dove il gusto fresco dei frutti rossi si sposa alla perfezione con l’aroma più dolce dei cereali croccantini avvolti dal cioccolato sulla glassatura.

Il prezzo per l’acquisto di un panettone della lineo Oro è ben diverso, infatti, per degustare una di queste specialità bisogna spendere almeno € 33,00 che ad ogni modo rimane un prezzo abbastanza competitivo rispetto alle proposte dolciarie di altre pasticcerie. I Panettoni della lineo Oro, come per le Specialità, vi sapranno conquistare per la loro bontà, veri e propri gioielli della pasticceria Siciliana, glassati con confetture e cioccolato di Modica o Cioccolato Bianco con croccanti foglie di Mandorla, abbinati a morbide creme spalmabili anch’esse di produzione artigianale.

Tutte le novità Fiasconaro

Come ogni anno Fiasconaro riserva ai propri clienti e agli estimatori del buon cibo, favolose novità tutte da scoprire. La tradizione familiare dell’azienda Madonita ha portato i suoi componenti a rispettare ancora oggi la tradizione, senza dimenticare quel pizzico innovativo e creativo che il pluripremiato pasticcere Nicola Fiasconaro riesce trasmette con le proprie creazioni. Rosa e Fico d’India, Albicocca e Cioccolato di Modica, pera e cioccolato, pistacchi, o l’inusuale Oro di Manna, sono solo alcune delle nuove proposte Natalizie tutte da scoprire. Un incontro di sapori e profumi che rimangono sempre ben legati alle tradizioni sicule, che sapranno conquistarvi al primo morso. Per scoprire tutte le novità Fiasconaro vi basterà visitare TipicoSiciliano.com dove troverete sempre le ultime proposte dell’azienda Siciliana.