Una falsa Ferrari sfrecciava sulla Strada Statale 85, fermata e sequestrata dalla Polstrada

di Redazione 22/07/2016

Ricordava, dalla carrozzeria, una Ferrari F430 ma la meccanica, gli “organi interni” erano della Peugeot. La strana macchina, una finta Ferrari, in verità un tentativo piuttosto maldestro di imitazione, non fosse’altro che per il fatto che l’azienda di Maranello non ha mai prodotto in tutta la sua storia una vettura a 4 porte, percorreva velocemente la Strada Statale 85, in Provincia di Isernia, quando è stata fermata da una pattuglia della Polstrada che si è fortemente insospettita e ha cominciato a controllare la strana vettura che circolava con targa di prova. E’ risultato subito evidente che non si trattava di una Ferrari ma che la meccanica era di una Peugeot e il conducente, un dipendente di una Ditta di noleggio auto della Campania, non ha saputo dare risposte agli Agenti. Da qui il sequestro dell’auto e la denuncia alla Ditta per importazione illegale di prodotto alterato. Al vaglio della Polizia le motivazioni che hanno portato a questa maldestra trasformazione: un tentativo di truffa, un gioco per farsi ammirare in Ferrari senza averla o che altro?

