Domenico Diele, arresto convalidato: braccialetto elettronico e domiciliari

Arresti domiciliari e braccialetto elettronico. È questa la decisione del gip a conclusione dell’udienza di convalida dell’arresto di Domenico Diele

L’attore Domenico Diele è accusato di omicidio stradale aggravato. Oggi è stato convalidato l’arresto dal gip del Tribunale di Salerno. Un caso che fa discutere quello dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nei pressi dell'uscita autostradale di Montecorvino Pugliano. La vittima è Ilaria Dilillo di 48 anni che era a bordo di uno scooter quando è stata tamponata dall’Audi A3 guidata Domenico Diele. L’attore di 1993 era sotto l’effetto di stupefacenti.

I funerali della donna si sono tenuti ieri pomeriggio, molte le persone accorse a confortare il padre già sconvolto dalla morte della moglie. Domenico Diele intanto dal carcere di Fuorni aveva dichiarato, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, che si era distratto con il cellulare, e più volte ha detto che vuole aiutare la famiglia della donna. Intanto quella sera sul luogo dell’incidente, si trovava di passaggio Fernando Giordano, ex concorrente del Grande Fratello 11. Come ha raccontato ad Ansa si è reso conto che sull’asfalto c’era una persona, quel tratto di strada è poco illuminato e ha frenato immediatamente. Mentre cercava di proteggere la donna ha visto Domenico Diele che urlava e si disperava, non l’ha riconosciuto subito.

La conferma che l’attore di 1993 fosse stato distratto dal cellulare è arrivata da Giordano che lo ha sentito mentre diceva qualcosa. Domenico Diele è restato in silenzio quando sono arrivati gli agenti, era sotto shock, forse si era reso conto di quello che era accaduto. L’attore è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito, la patente era stata sospesa e non poteva guidare. È stato trovato positivo ai cannabinoidi e agli oppiacei. Poi l’arresto.