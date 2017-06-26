Caricamento...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sposano? Proposta di matrimonio in carcere

26/06/2017

Matrimonio in vista per Fabrizio Corona e Silvia Provvedi? Alfonso Signorni svela il gossip su Spy

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono pronti per il matrimonio. La proposta sarebbe arrivata in carcere e, secondo Alfonso Signorini, per l’ex re del gossip, potrebbe essere la prima cosa che farà da uomo libero. Il direttore di Chi alle prese con un nuovo progetto editoriale non ha fornito altri dettagli ma è sicuro che la famiglia è d’accordo. Silvia Provvedi e la madre di Fabrizio Corona hanno un rapporto splendido e non scontroso come quello che c’è tra nuora e suocera.

Le accuse principali contro Fabrizio Corona (intestazione fittizia di beni, violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione) sono cadute nell’ultima udienza e quindi presto uscirà dal carcere. I giudici infatti hanno deciso che deve restare solo un anno dietro le sbarre. Sicuramente dovrà chiedere dei permessi per muoversi, ma sono tanti i progetti che ha in mente, oltre al matrimonio Fabrizio Corona vuole scrivere un nuovo libro e produrre un documentario. È tutto merito della giovane fidanzata Silvia Provvedi se Corona non è caduto di nuovo nel baratro, ad ottobre dello scorso anno, quando era tornato in carcere aveva promesso che lo avrebbe aspettato.

La pazienza è la virtù dei forti e dopo l’unione di fatto per ottenere il nulla osta per andare a San Vittore, la Provvedi sta per coronare il suo sogno d’amore. Fabrizio Corona rischiava di restare in carcere per 5 anni, ma a conti fatti sono solo 4 i mesi di detenzione che deve ancora scontare prima di tornare un uomo libero. Si fa per dire visto che lo sarà per poco, Silvia Provvedi infatti ha intenzione di far tornare Fabrizio Corona sulla buona strada!

