Uomini e Donne news, come passeranno l’estate 2017 le coppie del Trono Classico?

di Redazione 26/06/2017

L’estate 2017 è ufficialmente iniziata e anche se Uomini e Donne è in vacanza per la sua pausa estiva che si protrarrà fino alla fine di agosto, quando ricominceranno le nuove registrazioni con la presentazione dei nuovi tronisti i fan sono curiosi di sapere delle news su come passeranno la stagione estiva le coppie del Trono Classico e se c’è aria di crisi per una di loro. Bisogna pur trovare qualcosa con cui soddisfare la voglia di gossip in attesa di settembre! Iniziamo le news di gossip sulle coppie del Trono Classico di Uomini e Donne con Clarissa Marchese e Federico Gregucci: sono e rimangono uniti e affiatati come sempre, anche se nei giorni scorsi son stati criticati perché la tronista e la sua scelta sono in viaggio: le destinazioni già note sono Miami, Sardegna, Sicilia: basterà seguirli sui social per capire in che località hanno deciso di soggiornare. Niente ferie per Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, o meglio, sono a Rimini: presto festeggeranno i sei mesi dal loro fidanzamento. Estate 2017 bollente per una delle coppie più amate del dating show di Maria De Filippi, ovvero Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: innamorati a tal punto da farsi lo stesso tatuaggio sul braccio, la scritta My First Time, ovvero la prima volta che i due ragazzi provano un amore così grande. E che stanno combinando Luca Onestini e Soleil Sorgè, la coppia più pazza del Trono Classico? Non sono partiti per le vacanze, ma rimangono affiatati tra una discoteca e l’altra per le serate e la casa di Soleil a Roma, luogo in cui sta lavorando molto come modella. L’estate 2017 è tempo di novità per la coppia di Uomini e Donne Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini: le ultime news riportano che la tronista e il corteggiatore stanno traslocando da Roma a Sabaudia, luogo in cui hanno preso casa e non nutrono nessun dubbio di aver trovato la persona della loro vita. Diverso il discorso per Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. I due e protagonisti del dating show di Maria De Filippi si trovano in Sardegna alle prese con le registrazioni di Temptation Island 2017: la prima puntata andrà in onda stasera alle 21.10 su Canale5. Riccardo e Camilla riusciranno a resistere alle tentazioni del reality, o uno dei falò sarà proprio per loro?

