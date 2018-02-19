Home Intrattenimento Don Matteo 11 anticipazioni, nel cast anche l'ex tronista Andrea Damante

Don Matteo 11 anticipazioni, nel cast anche l'ex tronista Andrea Damante

di Redazione 19/02/2018

I primi appuntamenti con la fiction Don Matteo 11 sono state un duro banchetto di prova per la produzione Rai. Dopo il successo ottenuto la scorsa settimana ecco che le nuove anticipazioni vedono come protagonista un ex tronista di Uomini e Donne... Nel cast troveremo Andrea Damante? Don Matteo 11 anticipazioni nuova puntata Don Matteo 11 continua a raccontare i suoi casi davvero ingarbugliati. In occasione della nuova puntata però troveremo un ospite davvero particolare, ovvero l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante. Ad annunciare la sua partecipazione alla fiction Don Matteo 11 era stato posto pubblico su Instagram, il quale va al fianco di Terence Hill. Secondo alcune anticipazioni sembrerebbe che Andrea Damante possa essere coinvolto in un caso sotto copertura affidato al capitano della caserma Anna Olivieri. Al momento Però nulla è stato confermato, dato che la produzione Vuole mantenere una certa suspense abbiate la partecipazione del DJ, fidanzato ormai da tempo con Giulia De Lellis conosciuta proprio negli Studios di Maria De Filippi. Qualcuno ipotizza anche a una breve relazione d'amore con la "Capitana"... Ma dal set tutto tace! Don Matteo 11 guest star, quando ci sarà Carlo Conti? Le guest star all'interno della fiction di Don Matteo sono sempre state super attese. Nel corso della passata stagione abbiamo avuto modo di vedere Belen Rodriguez, mentre in occasione della nuova puntata troveremo Andrea Damante. La domanda che i fan si stanno ponendo adesso è: quando avremo modo di parlare a Carlo Conti? Come annunciato anche da Davide Maggio nel corso dell'estate 2017 tra le guest star di Don Matteo 11 troveremo il conduttore di Tale & Quale Show, Carlo Conti. Secondo alcune anticipazioni questo sarà coinvolto in un caso davvero importante... La produzione anche in questo preferisce mantenere una estrema riservatezza senza specificare Dunque quale sarà il ruolo di Carlo Conti della fiction.

