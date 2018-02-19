Tina Cipollari tronista di Uomini e donne: aperti i casting

L'indiscrezione arriva da Davide Maggio quindi non si tratta dei soliti rumors. La prossima tronista di Uomini e donne è Tina Cipollari che ha deciso di rimettersi in gioco dopo la fine del matrimonio con Chico Nalli.

Tina Cipollari tronista di Uomini e donne

Sedici anni fa la vamp Tina Cipollari cercava l'uomo della sua vita a Uomini e donne, inaugurando il primo trono rosa della storia del programma di Maria De Filippi. Purtroppo l'esperimento non andò a buon fine, ma grazie a Maria conobbe quello che sarebbe diventato suo marito e padre dei due figli: il parrucchiere Chico Nalli. Oggi Tina Cipollari è di nuovo single e ha deciso di rimettersi in gioco. Maria De Filippi ha detto che Tina è single e chiunque vuole corteggiarla sarà ben accolto. In realtà la Cipollari ha già un corteggiatore, Domenico del trovo over. Il cavaliere spesso tenta di baciare la vamp romana, ma lei vuole conoscere persone nuove dai 50 agli 85 anni.

Vuoi conquistare Tina Cipollari?

La redazione del programma ha aperto i casting per i pretendenti della bionda opinionista anche se si svolgeranno in maniera diversa rispetto a quelli classici. Maria De Filippi non vuole chiudere le porte a nessuno e sui profili social del programma è stato pubblicato l'annuncio: «Vuoi conquistare Tina? Clicca sul link e iscriviti ricordandoti che nel campo – Vuoi partecipare per – dovrai scrivere che vuoi conoscere Tina!».

Tina Cipollari è mamma di 3 figli, Mathias, Francesco e Gianluca nati dall'unione con Chico Nalli. Tina e Chico si sono sposati nel 2005 e a gennaio 2018 hanno ufficializzato la separazione. Una decisione sofferta, arrivata dopo tanti anni di “tira e molla”. Come ha dichiarato l'opinionista “non potevano più andare avanti”.