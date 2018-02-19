Segreto per denti puliti? Conta come si strofina lo spazzolino
19/02/2018
Quasi ogni persona del mondo si pone spesso una domanda, ossia qual è il segreto per denti puliti. C'è chi mette in dubbio che sia importante lasciate l'acqua corrente, c'è chi mette in discussione il quando bagnare lo spazzolino, se prima o dopo aver messo il dentifricio.Un Insomma quesiti questi che fan discutere nel Regno Unito e che dividono gli esperti. Ma davvero la questione è importante per avere denti puliti?
Denti puliti, parola dell'espertoAntonio D'Addona, professore di Chirurgia Odontostomatologica e Parodontologia dell'università Cattolica Sacro Cuore di Roma ha affermato "Non mi risultano ci siano studi scientifici a sostegno di una tesi o dell'altra, ma direi che il fatto stesso che lo spazzolino venga inserito in un ambiente umido come il cavo orale, fa sì che sia secondario che sia bagnato o meno" Pare dunque che quello che conta davvero è spazzolare bene. Anche perché, come dice D'Addona, "diversi studi scientifici hanno messo in evidenza che usare lo spazzolino anche senza dentifricio e solo con l'acqua aiuta a togliere la placca". Il professore di conferma che non esistono evidenze scientifiche che indichino la possibilità o meno di usare uno spazzolino con setole bagnate o asciutte". Dal suo canto il professor Enrico Gherlone, primario Odontoiatria IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano afferma "Esiste tuttavia una valutazione clinica del professionista che, in caso di iposalivazione dovuta a condizioni patologiche del cavo orale o sistemiche che alterino la composizione della saliva oppure a causa di alcuni farmaci che modificano il fluido salivare, può indicare l’ opportunità di usare le setole umide prima di mettere il dentifricio",
Denti puliti, l'importante è come si strofina con lo spazzolinoPer aver denti puliti bisogna imparare a scegliere le setole più adatte, in base alla propria tipologia di denti e gengive e soprattutto conoscere la tecnica giusta per lavarsi i denti ed evitare le gengiviti. Ad esempio: lo spazzolino elettrico ha delle caratteristiche particolari con un movimento automatico che rimuove la placca. Non va azionato con forza, altrimenti si possono fare dei danni. Lavarsi i denti con lo spazzolino è una pratica importante per una bocca sana. Aiuta a prevenire le gengiviti, la formazione della placca e le carie. Le setole dello spazzolino devono essere inclinate a 45 gradi rispetto ai denti. Servono movimenti di vibrazione o di rotazione o dall'alto o verso il basso, senza mai imprimere alcun tipo forza sulle gengive.
