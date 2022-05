Grande soddisfazione per i fan di Don Matteo 13, che avrebbe potuto risentire di una serie di cambiamenti presenti all’interno della fiction televisiva in onda su Rai 1. L’abbandono di Terence Hill, sostituito da Raoul Bova all’interno della fiction, non ha sicuramente fatto calare l’interesse che era stato maturato nel corso degli anni, anzi, gli spettatori si sono dimostrati molto attenti al cambio generazionale presente all’interno di Don Matteo, facendo registrare uno share piuttosto importante in occasione della serata del 17 maggio 2022. Stranamente, per ragioni televisive, Don Matteo era stato spostato al martedì e, considerando un cambiamento improvviso che avrebbe potuto destabilizzare gli spettatori, la fiction ha dominato il palinsesto televisivo con oltre il 30% di share e, soprattutto, quasi 6 milioni di spettatori connessi durante tutta la serata. Si tratta sicuramente di un risultato importantissimo che dimostra il grande successo di Don Matteo in Italia.

Il grande successo di Don Matteo 13 con Raoul Bova

Che Don Matteo sia un prodotto che funziona in tutto e per tutto non lo si scopre certamente in virtù dello share che la fiction ha fatto registrare in occasione di martedì 17 maggio 2022. Nel corso degli anni, Don Matteo è stato in grado di conquistare il pubblico attraverso narrazioni, storie e, soprattutto, personaggi che hanno appassionato sempre di più gli spettatori.

Ciò significa che, nonostante la sostituzione del protagonista, Terence Hill, con il nuovo attore Raoul Bova, gli spettatori sono stati comunque attenti e hanno deciso di seguire il programma in onda su Rai 1. Con oltre il 30% di share, a fronte di quasi 6 milioni di spettatori, Don Matteo si dimostra la prima potenza in quanto a fiction televisive, dominando il martedì a fronte di altri programmi, come Le donne di Wall Street e Le Iene su reti Mediaset.

Ascolti televisivi martedì 17 maggio 2022: Don Matteo 13 ottiene il 30% di share

Analizzando i dati, ci si rende conto del fatto che Don Matteo è particolarmente saldo nel target giovanile, con il 26% di share mentre, ovviamente, i grandi numeri derivano dal target adulto, che sfiora il 36% di share, a fronte di più di 4 milioni di spettatori connessi. Si tratta di dati assolutamente importantissimi che dimostrano il grande successo della fiction televisiva con Raoul Bova, in grado di battere la concorrenza di Le ragazze di Wall Street, con il 10% su Canale 5, e Le Iene, con il 10,4% su Italia 1.