Dybala va all’Inter? L’attaccante della Juventus compra casa a Milano

Le indiscrezioni relative al trasferimento di Paulo Pybala all’Inter si fanno sempre più insistenti. Dopo tutte le voci che hanno riguardato il calciatore argentino, dopo che Paolo dybala ha lasciato la Juve al termine della partita contro la Lazio, sono tante le indiscrezioni che si sono moltiplicate a proposito di Dybala che va all’Inter. Secondo le voci, l’Inter avrebbe offerto un contratto sicuramente vantaggioso al calciatore argentino, che dà l’addio alla Juve praticamente a zero, non avendo rinnovato il contratto; per questo motivo, ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Dybala all’Inter, anche a proposito della casa che l’attaccante della Juventus ha comprato a Milano.

Dybala va all’Inter: il contratto del calciatore argentino con la squadra nerazzurra

Per prima cosa, come già sottolineato da diversi quotidiani di informazione sportiva, per rispondere all’interrogativo relativo a se Dybala va all’Inter, bisogna sicuramente considerare che, qualora la notizia dovesse essere confermata, si avrebbero anche delle stime a proposito del contratto del calciatore argentino. Dybala andrebbe all’Inter per un contratto che lo legherà ebbe alla formazione nerazzurra fino al 2026; in questi quattro anni, Dybala guadagnerebbe 6 milioni a stagione, comprensivi di bonus di vario genere.

Ovviamente, se Dybala va all’Inter dopo l’addio del calciatore argentino alla Juventus, bisogna considerare anche il rapporto con Beppe Marotta, direttore sportivo dell’Inter che ha un passato alla Juventus e che avrebbe, per l’appunto, convinto il calciatore argentino. La notizia relativa al trasferimento di Paulo Dybala all’Inter non è stata ancora confermata ma, in ogni caso, secondo le direttive dei giornali, si è a buon punto nella trattativa.

Paulo Dybala compra casa a Milano: conferma di un passaggio all’Inter?

Un ulteriore indizio che potrebbe confermare che Dybala va all’Inter riguarda l’acquisto di una nuova casa da parte di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato sui giornali e sui social network, Paolo Dybala ha acquistato una casa a Milano, in un luogo strategico sicuramente importante. La casa, infatti, si trova nei pressi della sede dell’Inter, il che confermerebbe un possibile trasferimento di Paulo Dybala all’Inter. Ovviamente, c’è tutta la probabilità che la casa venga data in affitto a qualsiasi altra persona, come è solito accadere nel mondo del calcio e da parte dei calciatori che investono nel settore immobiliare. In ogni caso, ciò ha fatto pensare i tifosi dell’Inter che questo acquisto, in realtà già avvenuto da qualche mese ma svelato soltanto il 18 maggio 2022, possa sottolineare l’imminente trasferimento di Paulo Dybala all’Inter.