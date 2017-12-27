Home Salute Donazione di organi: nella notte di Natale arriva un "regalo" inaspettato

di Redazione 27/12/2017

A volte quando meno lo aspettiamo arriva il miracolo. Può suonare male ma così è stata definita una morte prematura avvenuta alla vigilia di Natale. Essa ha infatti ha ridato la speranza ad altre tre persone che hanno ricevuto in dono gli organi per essere poi sottoposte al trapianto che tanto attendevano. Ecco che l'improvvisa donazione di organi regala a tre persone una nuova vita Il "miracolo" della donazione di organi a Torino L'evento miracoloso della donazione di organi si è verificato a Torino dove nella notte tra il 24 e il 25 dicembre all'ospedale Molinette, c'è stato un andirivieni nelle sale operatorie per tre trapianti. Grazie alla morte prematura di una 48enne che ha perso la vita all’ospedale Maria Vittoria per un’emorragia cerebrale, altre tre donne hanno potuto godere della donazione di reni polmoni e fegato e vedere così realizzarsi il sogno di vivere ancora a lungo. L'impegno dei team medici per i trapianti I team di medici impegnati negli espianti sono stati parecchi. Prima si sono dovuti occupare di far partire la macchina degli espianti e poi a notte fonda è iniziata la maratona di interventi chirurgici. Uno dei casi riguardava un raro trapianto combinato fegato-rene, eseguito su una paziente di 59 anni affetta da epatopatia policistica e che ha tenuto i medici impegnati in sala operatooria per 7 ore . I due polmoni sono stati invece donati ad una paziente di 52 anni che soffriva di broncopneumopatia cronico ostruttiva. In questo caso l'operazione è durata circa cinque ore. Il il secondo rene è stato trapiantato ad una donna di 44 anni, affetta da glomerosclerosi. La fase operatoria ha avuto una durata di quattro ore. Tutte le operazioni appaiono tecnicamente riuscite e le pazienti sono ora ricoverate nei vari reparti di terapia intensiva nell'attesa che passi il lasso di tempo utile all'organismo per accettare i nuovi organi. Le cornee e la cute della donatrice invece sono state portate nelle banche dei tessuti.

