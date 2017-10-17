Riforma pensioni ultime notizie: Quota 100 esclusa dalla Legge di Bilancio 2018

La Legge di Stabilità 2018 prevede una serie di novità anche in campo previdenziale che saranno attive a partire dal prossimo anno. Il lavoro del Governo Gentiloni si sta concentrando sullo studio della manovra finanziaria e non mancano le perplessità.

Quota 100, il meccanismo non è previsto dalla Legge di Stabilità

Sono riaperti i lavori per la discussione della nuova Legge di Bilancio e i temi calienti sono l'estensione dell'Ape Sociale e Quota 41, il riconoscimenti dei lavori di cura e assistenza, la flessibilità in uscita e l'occupazione giovanile. Le organizzazioni sindacali hanno già espresso le loro perplessità e sono pronti ad avviare nuove mobilitazioni ai fini di chiedere interventi a favore dei lavoratori, fortemente penalizzati.

I sindacali sono preoccupati soprattutto per il rinvio della misura che dovrebbe bloccare l'adeguamento dei requisiti di speranza di vita che a partire dal 2019 faranno slittare l'età pensionabile di 5 mesi. Non mancano le sollecitazioni su Quota 100, il meccanismo tanto sponsorizzato da PD e parti sociali che è stato accantonato. L'idea lanciata da Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera ha ricevuto già i primi consensi.

Sconti contributivi a favore dell'occupazione giovanile

Il Governo ha deciso di lavorare esclusivamente all'estensione dell'Ape Sociale e a Quota 41 oltre allo sconto contributivo di 6 mesi alle donne per ogni figlio. In arrivo anche una misura per favorire l'occupazione giovanile che prevede uno sconto del 50% sulle nuove assunzioni. I provvedimenti della Legge di Bilancio 2018 però appaiono insufficienti e secondo i sindacati il Governo è arrogante perché non risponde ai problemi e disattende gli impegni.