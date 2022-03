Dove sposarsi sul mare in Puglia

Sono tantissime le coppie che coltivano il sogno di convolare a nozze e vogliono esaudire questo desiderio in una location del tutto particolare. Tra quelle più gettonate troviamo senz’altro il fatto di spostarsi sul mare, ma chiaramente è necessario cercare una spiaggia che abbia determinati requisiti.

Ebbene, nel corso degli ultimi tempi, la Puglia è diventata una delle mete preferite da questo punto di vista anche da parte di un gran numero di vip e personaggi famosi. A partire dal Gargano fino ad arrivare in Salento, c’è la possibilità di trovare un gran numero di luoghi e di panorami, oltre che di scenari, che lasciano veramente senza fiato e che rappresentano delle location davvero meravigliose per poter coronare il proprio sogno di sposarsi.

Perché scegliere la Puglia

Dal punto di vista del romanticismo, gli scenari che offre la Puglia sono pazzeschi: tra sole e mare, gran parte dei matrimoni che vengono organizzati da queste parti si svolgono proprio in riva al mare.

Certo, la location è importante, ma non bisogna dimenticare anche tanti altri aspetti che possono fare la differenza. Ad esempio, è fondamentale conoscere un buon fotografo che sappia immortalare i momenti più belli di un simile evento. La cosa migliore è quella di optare per un fotografo del posto, che abbia un buon livello di esperienza e che sappia come muoversi e quali consigli dare, oltre che ovviamente avere delle competenze importanti nell’arte di scattare bellissime fotografie, come Emanuela Rizzo.

La Casa e il Mare, un matrimonio a Mattinata

Mattinata è un piccolo comune in provincia di Foggia con poco più di seimila anime e, a queste latitudini, si trova una location veramente molto interessante. Stiamo parlando de “La Casa e il Mare”, una soluzione per chi ama lo charme e vuole donare un tocco di esclusività al proprio matrimonio sulla spiaggia.

La Casa e il Mare offre la possibilità di organizzare matrimonio con un numero di ospiti che arriva addirittura fino a 230 persone. Il servizio, perfetto sotto ogni aspetto, è un vantaggio di non poco conto, ma è lo scenario proposto che stupisce un po’ tutti, a partire dalla meravigliosa piscina esterna che si affaccia direttamente sul mare, offrendo un ambiente decisamente suggestivo ed emozionante.

Lido Salsello

In questo caso, ci dobbiamo spostare in provincia di Bisceglie, per andare alla scoperta di un’altra tra le location più gettonate entro il territorio pugliese. Anche in questo caso, il matrimonio si può festeggiare proprio a due passi dal mare, con una panoramica meravigliosa sull’intera costa biscegliese. Un complesso che include non solamente un hotel e un ristorante molto eleganti, ma è da rimarcare anche la presenza di un lido privato che permette di combinare alla grande cibo ed emozioni.

Il Plenilunio Punta Paradiso

Ecco un’altra location a dir poco da sogno. Plenilunio Punta Paradiso offre la possibilità di spostarsi con un panorama veramente eccezionale. Tutto merito di una scogliera decisamente emozionante, che si affaccia direttamente a strapiombo su un mare molto bello, ovvero quello di Cala Paura. Unicità ed esclusività, sono queste le due parole di chi vuole sposarsi in questa location, per una giornata che rimarrà per sempre nei ricordi di tutti i presenti.

Lido Sabbiadoro a Monopoli

Ecco un’altra soluzione che si presta molto bene a soddisfare le esigenze di chi vuole spostarsi sul mare in Puglia, sfruttando un luogo d’eccezione e di particolare eleganza. Lido Sabbiadoro si trova a Monopoli ed è una location spettacolare per tutte quelle coppie che coltivano da anni il sogno di sposarsi direttamente in riva al mare. Il periodo in cui organizzare un simile evento va da maggio fino a settembre, con la possibilità di invitare fino ad un limite massimo di 250 persone.

Lido Cotriero Gallipoli

Tra le numerose opzioni che la Puglia offre per chi vuole sposarsi sul mare, la costa salentina è una di quelle più richieste e apprezzate. Lo stabilimento balneare Lido Cotriero, che si trova in provincia di Gallipoli, nello specifico presso la località di Lido Pizzo, rappresenta una scelta veramente interessante.

È facile innamorarsi perdutamente del mare cristallino e blu tipico di queste zone. Tra profumi e un panorama eccezionale, organizzare un matrimonio da queste parti vuol dire creare un evento unico nel suo genere, con la cerimonia nuziale che viene officiata direttamente sulla spiaggia dorata.